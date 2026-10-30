Дипломатичний ляпас Лаврову на саміті в Атланті: що влаштували європейські міністри

Лавров на саміті G20 / © Associated Press

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На саміті міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) в американській Атланті європейські дипломати відмовилися від спільної фотографії з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Через їхній протест заплановане групове фото перед початком зустрічі скасували.

Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Алекс Рауфоглу в мережі X.

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За його словами, міністри закордонних справ країн G20 розпочали перше пленарне засідання, присвячене геополітичним питанням, на тлі значних розбіжностей щодо міжнародних конфліктів. Водночас європейські представники виступили проти того, щоб опинитися на одному знімку з російським міністром.

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«Заплановане спільне фото скасували після того, як європейські дипломати висловили протест проти появи на одному знімку з Лавровим», — написав Рауфоглу.

На підтвердження своїх слів журналіст опублікував фото.

Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств країн G20 проходить 30–31 жовтня в Атланті. Російський міністр дістався до США після перельоту, який тривав понад 20 годин. Через повітряні обмеження, запроваджені низкою так званих «недружніх» до Росії держав, літак Лаврова був змушений оминати їхні території.

Лавров перебуває під міжнародними санкціями, запровадженими у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Відмова європейських дипломатів від спільної фотографії з російським міністром стала показовим епізодом зустрічі, яка відбувається на тлі глибоких розбіжностей між Москвою та західними країнами щодо російської агресії.

Нагадаємо, перед візитом Лаврова до США речниця МЗС РФ Марія Захарова висловила припущення, що у Вашингтоні не всі прихильно ставляться до запланованого приїзду російської делегації.

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