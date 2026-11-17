Джаред Кушнер і Стів Віткофф / © Associated Press

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Спеціальні представники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — планують цього тижня зустрітися з українськими та європейськими офіційними особами, щоб обговорити гарантії безпеки та план післявоєнного економічного відновлення України.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американського посадовця.

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Зустріч відбудеться у четвер у Берліні — через тиждень після того, як Віткофф і Кушнер закликали Росію запропонувати власне бачення післявоєнної системи безпеки в Європі. У Вашингтоні сподіваються, що ці паралельні дипломатичні кроки допоможуть наблизити завершення війни. Примітно, що того ж дня у Китаї запланована зустріч Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним, де президент США також очікує обговорити війну в Україні.

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За словами джерела видання, головна мета переговорів у Берліні — напрацювати дієві гарантії безпеки, які зможуть стримати майбутню російську агресію проти України, а також узгодити плани відбудови її економіки. Помічники Трампа підтримують регулярний контакт із Києвом та європейськими столицями, паралельно ведучи діалог із Москвою. В адміністрації США називають зустріч у Берліні та візит Трампа до Китаю частиною скоординованих дипломатичних зусиль. До поїздки в КНР також долучаться держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент і керівник апарату Білого дому Стівен Міллер, яких уже поінформували про перебіг переговорів щодо України.

Минулого четверга Віткофф і Кушнер провели зустріч із Путіним у Москві, а в понеділок обговорили подальші кроки з його радником із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим.

Раніше Axios повідомляло, що США звернулися до РФ із проханням надати пропозиції щодо європейської безпеки, які включали б кроки з деескалації. Водночас багато європейських урядів ставляться до цього вкрай скептично, сумніваючись, що Кремль дотримуватиметься будь-яких домовленостей.

Також зазначається, що попри сподівання Вашингтона отримати поступки в обмін на пом’якшення санкцій проти російського дизельного пального, Путін усе одно відкинув ідею припинення вогню.

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Одним із ключових відкритих питань залишається пряма участь Європи в переговорах із Росією щодо врегулювання війни. Хоча Віткофф і Кушнер заявили, що Москва погодилася на присутність європейців за столом переговорів, Ушаков у понеділок заперечив досягнення такої домовленості.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Путін нібито дещо поступається в питанні України, хоча міг би діяти набагато жорсткіше.

«Путін трохи поступається щодо України. Він міг би діяти набагато жорсткіше. Відверто кажучи, він відступає», — сказав американський президент.

Після цих слів речник Путіна Дмитро Пєсков погодився зі словами Дональда Трампа про те, що Росія могла б діяти у війні проти України значно жорсткіше. За його словами, Москві «є куди жорсткіше» діяти.

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Крім того, Пєсков заявив, що Росія не зацікавлена у тимчасовому припиненні вогню та продовжуватиме війну паралельно з мирними переговорами.

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