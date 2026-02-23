ТСН у соціальних мережах

Дипломатичний скандал у Сеулі: посольство РФ вивісило цинічний банер

Посольство РФ у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі.

Анастасія Павленко
Посольство Росії в Сеулі вивісило банер з написом "Перемога буде за нами" Фото: Yonhap

Посольство Росії в Сеулі вивісило банер з написом «Перемога буде за нами» Фото: Yonhap

Будівля російського посольства в центрі столиці Південної Кореї перетворилася на майданчик для пропаганди агресії.

Про це пише видання Yonhap.

Ситуація в Сеулі загострилася після того, як на фасаді посольства РФ з’явився 15-метровий банер із гаслом «Перемога буде за нами».

Це викликало хвилю обурення не лише серед місцевої влади, а й у європейських дипломатичних колах.

Уряд Південної Кореї назвав такі дії «явно надмірними», проте через Віденську конвенцію про дипломатичні зносини Сеул не може примусово демонтувати банер, оскільки територія місії є недоторканною.

Окрім візуальної пропаганди із надписом «Перемога буде за нами», російський посол Георгій Зінов’єв під час брифінгу в Сеулі публічно похвалив участь північнокорейських військ у бойових діях на боці РФ.

«Ми висловили стурбованість російській стороні, оскільки такі дії порушують Статут ООН та негативно впливають на двосторонні відносини. Розміщення подібних повідомлень лише провокує громадські настрої в країні та створює непотрібну напруженість», — заявили в південнокорейському зовнішньополітичному відомстві.

Європейські дипломати, що працюють у Сеулі, вже висловили свою солідарність із позицією МЗС Південної Кореї та засудили дії російської сторони.

Нагадаємо, між РФ та Великою Британією розгорівся скандал. Кремль звинуватив Велику Британію у причетності до спроби вбивства в Москві одного з керівників військової розвідки РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

