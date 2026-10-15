Директор ФБР Кеш Патель спровокував скандал дописом про "любов до Росії"

Директор ФБР Кеш Патель / © Associated Press

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Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель опинився в центрі гучного скандалу після саркастичного допису про Росію в соцмережі X. Його коментар «З Росії з любов’ю» викликав хвилю обурення на тлі війни РФ проти України та повідомлень про можливий візит американського посадовця до Москви, які згодом виявилися помилковими.

Про це повідомляє видання Independent.

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У середу телеканал MS NOW із посиланням на два анонімні джерела повідомив, що Патель прибув до Росії для участі у дводенних зустрічах у Москві та Санкт-Петербурзі. Однак ця інформація виявилася неправдивою: насправді директор ФБР перебував у місті Лінчбург, штат Вірджинія, де виступав на заході на честь правоохоронців в Університеті Ліберті.

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Згодом телеканал визнав помилку, перепросив і повідомив про виправлення в прямому ефірі.

Після цього Патель опублікував у соцмережі X короткий коментар: «З Росії з любов’ю». Фраза відсилає до однойменного фільму про Джеймса Бонда 1963 року, однак у контексті війни Росії проти України його допис спричинив різку реакцію користувачів.

Критики звинуватили директора ФБР у недоречному тоні

Саркастичний коментар Пателя викликав обурення серед користувачів соцмереж і публічних осіб. Критики вказували, що жарт про Росію є недоречним на тлі її повномасштабної війни проти України та загострення суперечок між Вашингтоном і Києвом щодо українських ударів по російських нафтових об’єктах.

Колишній посадовець Білого дому Майлз Тейлор відреагував на допис словами: «Нам більше не потрібно довго шукати змову».

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Американський шеф-кухар Хосе Андрес, чия благодійна організація World Central Kitchen надає допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення, також розкритикував директора ФБР.

«Вам має бути так соромно за себе! #МиЗУкраїною», — написав він.

Письменниця й активістка Емі Сіскінд назвала Пателя посміховиськом, а інші користувачі порівнювали його допис із гіпотетичним жартом про нацистську Німеччину.

Дехто також звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа в тому, що вона нібито перестала приховувати своє прихильне ставлення до Росії.

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Скандал розгорівся на тлі суперечок щодо допомоги Україні

Допис Пателя з’явився в період напруженості у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що під час останніх російських атак Україна не отримала від західних партнерів звичного завчасного попередження про балістичні ракети. Він не уточнив, яких саме партнерів мав на увазі.

Трамп зі свого боку заперечив, що США припинили ділитися розвідувальними даними з Україною. Водночас CBS News повідомило, що американська сторона могла навмисно не передати Києву ранні попередження про російські удари. Ці повідомлення стосувалися атак, унаслідок яких, за наведеними даними, загинули шестеро людей, а близько 600 тисяч залишилися без електроенергії.

Нагадаємо, видання WSJ раніше повідомило, що відносини між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським погіршилися від середини вересня після зустрічі на Генасамблеї ООН. Тоді президент США вимагав від українського лідера припинити удари по НПЗ РФ, однак отримав відмову.

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