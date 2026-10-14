Директор ФБР таємно прибув до Росії: про що Кеш Патель домовлятиметься з Кремлем

Директор ФБР Кеш Патель / © apnews.com

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Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель прибув до Росії для участі в запланованій зустрічі, однак мета його візиту залишається невідомою. Офіційного підтвердження поїздки та пояснень щодо її завдань досі немає.

Про це повідомив американський телеканал MS NOW із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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За інформацією телеканалу, поїздка мала тривати два дні та передбачала відвідування Москви й Санкт-Петербурга. У ФБР не надали коментаря у відповідь на запит журналістів, а джерела телеканалу в американському правоохоронному відомстві, за їхніми словами, також не знають, чим саме Патель займається в Росії.

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Чому візит викликає занепокоєння

Репортер MS NOW із питань юстиції та розвідки Кен Ділейні наголосив, що поїздка відбувається на тлі суттєвих змін у політиці адміністрації президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України.

Журналіст нагадав, що за кілька днів до повідомлення про візит Пателя Трамп провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним. Після цього американський президент оголосив про рішення дозволити імпорт російської нафти, а наступного дня розкритикував президента України Володимира Зеленського.

Ділейні зазначив, що поїздки керівників американських спецслужб до Росії не є безпрецедентними, проте для директора ФБР такий візит є незвичним. За його словами, востаннє подібна поїздка відбулася 2013 року, коли тодішній директор бюро Роберт Мюллер відвідав Росію для обговорення співпраці у сфері боротьби з тероризмом.

«Росія є супротивником ФБР та Сполучених Штатів», — наголосив журналіст, пояснюючи, чому нинішня поїздка викликає особливі запитання.

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ФСБ може використати зустріч для розвідки

За інформацією MS NOW, приймати Пателя має Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Це викликає додаткове занепокоєння через можливі спроби російських спецслужб отримати доступ до пристроїв американського посадовця, стежити за ним або використати зустріч для збору розвідувальної інформації.

Ділейні зауважив, що американські спецслужби мають засоби захисту від подібних загроз, однак ризики залишаються значними. Окремі питання стосуються того, яку інформацію російська сторона намагатиметься отримати, які засоби тиску може застосувати та якою є справжня мета зустрічі.

Журналіст також згадав, що Патель раніше говорив про можливу співпрацю з Росією в окремих питаннях, зокрема щодо шахрайства. Водночас, на думку Ділейні, будь-які контакти керівника ФБР із російськими спецслужбами потребують особливої обережності з огляду на протистояння між країнами.

Можливе втручання у вибори в США

Додаткову увагу до візиту привертає його час: за словами журналістів MS NOW, до проміжних виборів у США залишалося менш як три тижні. На цьому тлі поїздка керівника ФБР до Росії викликає запитання щодо можливого обговорення російського втручання в американський виборчий процес.

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Ділейні зазначив, що візит міг би мати інше сприйняття, якби Патель їхав до Росії, щоб попередити її керівництво проти втручання у вибори. Однак, за словами журналіста, немає жодних ознак того, що саме такою є мета поїздки або що американський посадовець порушував це питання.

Нагадаємо, наприкінці серпня директор американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джон Реткліфф прибув до Москви із таємним візитом.

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