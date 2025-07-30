Трамп і Путін. Архівне фото / © Associated Press

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Директор ФБР Каш Патель виявив багато конфіденційних документів, пов’язаних з розслідуванням ймовірних зв’язків Трампа та Росії, захованих у кількох «мішках для спалювання» в секретній кімнаті.

Про це передає Fox News з посиланням на власні джерела.

Система «спалювання мішків» використовується для знищення документів, позначених як секретні.

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Одним із документів, які співробітники ФБР знайшли в пакеті для спалювання, був секретний додаток до остаточного звіту колишнього спеціального прокурора Джона Дарема. Звіт містить основні розвідувальні дані, на які спиралося розслідування щодо зв’язків Трампа з Росією.

Знайдені документи будуть невдовзі розсекречені і передані голові Судового комітету Сенату.

Видання нагадує, що у липні 2016 року, під час виборчого циклу перед першою каденцією Трампа, ФБР розпочало розслідування щодо того, чи змовлявся передвиборчий штаб Трампа з Росією з метою впливу на результат виборів.

До січня 2017 року тодішній директор ФБР Комі повідомив Трампа про досьє, відоме як досьє Стіла, яке містило «неперевірені звинувачення» щодо нібито координації Трампа з російським урядом.

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Зауважимо, що стаття Fox News компліментарна до Трампа і ставить під сумнів звинувачення про його співпрацю РФ, стверджуючи, що це — передвиборні махінації штабу Гілларі Клінтон.

Раніше ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чи дійсно Трамп є таємним агентом Кремля.

А колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Дональд Трамп, ймовірно, міг потрапити під вплив Радянського Союзу ще до того, як став президентом США.

У виданні Der Standard писали, що починаючи з 2016 року, є численні ознаки того, що Трамп був завербований радянською спецслужбою чотири десятиліття тому і відтоді діяв, свідомо чи несвідомо, як спільник великодержавної політики Москви.

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Дата публікації 19:53, 31.01.21 Кількість переглядів 172 Трамп і КДБ: що поєднує американського президента та радянську розвідку