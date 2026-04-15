Світ
392
2 хв

Директор школи в Оклахомі накинувся на учня: що його спонукало та чому він герой (відео)

Директор школи Полс-Веллі врятував учнів від озброєного нападника.

Директор школи Полс-Веллі врятував учнів від озброєного нападника / © Скріншот

В Оклахомі оприлюднили відео зі школи, де директор напав на озброєного хлопця. Це сталося ще 8 квітня, але запис показали лише зараз.

Про це пише abc7.

Що відомо про інцидент

Згідно з відео та даними слідства, 20-річний Віктор Гокінс, колишній учень закладу, зайшов до школи о 14:20. На кадрах видно, як підозрюваний націлює пістолет і намагається здійснити постріл, проте зброю заклинило. Поки нападник намагався звести курок, цілячись у людину на лавці у вестибюлі, директор Кірк Мур вибіг з кабінету та повалив зловмисника на лаву.

Внаслідок боротьби директор дістав вогнепальне поранення в ногу. Інший співробітник школи, який прибув на допомогу, зміг вибити пістолет із рук нападника. Постраждалого госпіталізували до лікарні в Оклахома-Сіті, наразі він одужує вдома.

Наміри нападника та правова кваліфікація

Віктора Гокінса заарештували та помістили до в’язниці округу Гарвін. Йому висунуто обвинувачення за п’ятьма пунктами, серед яких:

  • стрілянина з наміром убивства;

  • два пункти використання вогнепальної зброї;

  • незаконне носіння зброї.

У судових документах зазначається, що Гокінс визнав свій намір вчинити масову стрілянину, натхненний подіями в школі «Колумбайн». Під час засідання в середу він заявив судді, що планував убити учнів, вчителів, а потім скоїти самогубство. Наступне судове засідання у справі призначене на 8 травня.

Директор школи Полс-Веллі врятував учнів від озброєного нападника / © Abc7

Нагадаємо, в Туреччині невідомий відкрив вогонь у школі. Загинули діти та вчитель, частина поранених — у критичному стані.

А у штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина в ресторані мережі Chick-fil-A, внаслідок якої загинула щонайменше одна людина, ще шестеро дістали поранення.

