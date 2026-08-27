Директор ЦРУ привіз Путіну жорстке попередження: The Telegraph розкрило мету візиту

Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © ТСН

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви, щоб застерегти Кремль від можливої атакина східний фланг НАТО. Розвідка США попереджає, що Росія може готувати провокації проти країн Балтії вже найближчими тижнями. Цей крок нагадує події перед повномасштабним вторгненням до України 2021 року.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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Рідкісний візит Реткліффа до Москви відбувся на тлі нещодавньої оцінки американської розвідки про можливу атаку Росії на східний фланг НАТО вже протягом найближчих тижнів. За даними розвідки, таким чином Москва може спробувати перевірити готовність Альянсу до протидії.

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На тлі відсутності помітного прориву російських військ на фронті в Україні американські посадовці припускають, що президент РФ Володимир Путін може вдатися до обмеженої ескалації. Серед можливих сценаріїв вони називають невелике сухопутне вторгнення, зокрема до однієї з країн Балтії, або масштабні кібератаки проти держав Східної Європи.

Реткліфф застеріг РФ від ескалаційних дій щодо країн Балтії

Як повідомляють джерела The Wall Street Journal і Politico, під час восьмигодинного перебування в Москві Реткліфф застеріг російську сторону від подальшого загострення ситуації із союзниками США по НАТО.

Одне з джерел розповіло Politico, що зустріч Реткліффа була «переважно спрямована на те, щоб застерегти Росію від будь-яких ескалаційних дій щодо країн Балтії». Крім того, за даними видання, очільник ЦРУ закликав Москву зменшити військову та економічну підтримку Ірану.

У Білому домі не стали розкривати подробиці та мету поїздки. Вона відбулася в період, коли мирний процес за посередництва США фактично зайшов у глухий кут, а втрати серед мирного населення України продовжують зростати.

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Попередній візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс особисто попереджав російське керівництво про наслідки можливого нападу на Україну. Вже через кілька тижнів Москва розпочала повномасштабне вторгнення.

Візит Реткліффа був пов’язаний із війною в Україні

Кремль підтвердив перебування Реткліффа в російській столиці. Там він зустрівся з представниками російських спецслужб, однак переговорів із Путіним не проводив.

Реткліфф вважається одним із найближчих соратників президента США Дональда Трампа. Сам очільник Білого дому намагався применшити значення поїздки директора ЦРУ, назвавши її «напівзвичайною». Водночас Трамп дав зрозуміти, що візит Реткліффа був пов’язаний із війною Росії проти України.

Нагадаємо, американський сенатор Річард Блюменталь висловив сподівання, що Реткліфф під час поїздки до Москви чітко попередив Путіна про серйозні наслідки та пряме залучення США в разі подальшої ескалації війни. Сенатор підкреслив, що Вашингтон повинен продемонструвати Кремлю безперспективність будь-яких спроб загострення.

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