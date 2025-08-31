Диспетчер міг переплутати літаки: з’явилися нові деталі аварії F-16 у Польщі

В Польщі розбився літак / © скрін з відео

У Польщі оприлюднили нові деталі щодо катастрофи винищувача F-16, який 28 серпня розбився під час підготовки до авіашоу Radom Air Show. Польський телеканал TVN24 оприлюднив записи, де, за їхніми даними, авіадиспетчер нібито переплутав літаки та передав пілоту помилкові вказівки.

Про це повідомило видання RMF24.

Згідно з матеріалами телеканалу, під час останніх репетицій винищувач під керуванням майора Мацея Краковяка небезпечно наблизився до навчально-бойового літака FA-50. У повідомленні йдеться, що диспетчер нібито переплутав літаки й надав пілотам помилкові дані.

У повідомленні йдеться, що пілот F-16 мав розпочати тренування о 19:13, але через затримки залишався у так званій «зоні очікування». Диспетчер дав йому інструкцію не перевищувати рівень польоту 120 (близько 3,6 км). Коли майор уточнив, чи відкритий повітряний простір, отримав підтвердження. Лише через кілька хвилин авіадиспетчер начебто зрозумів, що дані були неправильними.

Утім, в прокуратурі відкидають ці припущення. Речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр-Антоні Скіба заявив, що аудіофайли, які поширив TVN24, не входять до офіційного розслідування. Він наголосив, що їхню справжність не встановлено, а також не виключив можливості, що записи могли бути створені за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, 30 серпня поліція вилучила особисту камеру загиблого пілота. Слідчі сподіваються, що її дані допоможуть відтворити реальні обставини трагедії у Радомі.

Нагадаємо, 28 серпня в польському місті Радом розбився винищувач F-16. Відомо, що винищувач упав під час тренувальних польотів до авіашоу. На жаль, пілот загинув.