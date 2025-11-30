- Дата публікації
Дитяче свято закінчилося вбивством - четверо загиблих
У ТЦ сталася стрілянина — є жертви. Наразі поліція не розкриває деталі інциденту.
У Каліфорнії святкування дня народження дитини обернулося трагедією. Під час стрілянини загинули чотири особи, серед них — діти.
Про це повідомляє АВС.7com.
Офіс шерифа округу Сан-Хоакін повідомляє, що стрілянина сталася близько 18:00 в торговому центрі.
Віце-мер міста Стоктон Джейсон Лі написав у Facebook, що стрілянина сталася під час дитячого дня народження.
Гізер Брент, речниця офісу шерифа округу Сан-Хоакін, повідомила, що серед жертв були як діти, так і дорослі.
«Попередні ознаки свідчать про те, що це міг бути цілеспрямований інцидент», — сказала Брент на місці події.
Поліція встановлює всі причини та мотиви стрілянини.
