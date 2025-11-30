ТСН у соціальних мережах

Дитяче свято закінчилося вбивством - четверо загиблих

У ТЦ сталася стрілянина — є жертви. Наразі поліція не розкриває деталі інциденту.

На місці стрілянини

На місці стрілянини / © Associated Press

У Каліфорнії святкування дня народження дитини обернулося трагедією. Під час стрілянини загинули чотири особи, серед них — діти.

Про це повідомляє АВС.7com.

Офіс шерифа округу Сан-Хоакін повідомляє, що стрілянина сталася близько 18:00 в торговому центрі.

Віце-мер міста Стоктон Джейсон Лі написав у Facebook, що стрілянина сталася під час дитячого дня народження.

Гізер Брент, речниця офісу шерифа округу Сан-Хоакін, повідомила, що серед жертв були як діти, так і дорослі.

«Попередні ознаки свідчать про те, що це міг бути цілеспрямований інцидент», — сказала Брент на місці події.

Поліція встановлює всі причини та мотиви стрілянини.

Нагадаємо, у США у переповненому ТЦ Westfield Valley Fair пролунали постріли. Двоє людей поранені.

