"Дитина майже приречена": біженка порівняла навчання та вступ до ВУЗів в Німеччині та Україні

Навчання

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Навчання за кордоном має суттєві відмінності, які можуть здивувати українців. Німецька система освіти ставить жорсткі вимоги до дітей ще в початковій школі. Чим навчання у ФРН відрізняється від українського, розповіла українка.

Про це у своєму блозі «Біженка в Німеччині» поділилася liudmyla.rusina.

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Навчання в Німеччині — що варто знати

За її словами, у Німеччині вища освіта доступна не кожному, а майбутній освітній шлях дитини значною мірою визначається вже наприкінці початкової школи.

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«Університети в Німеччині не для всіх. І вже в четвертому класі дитина тут майже приречена. Бо система освіти влаштована так, що тільки діти з високими оцінками можуть перейти до гімназії. Потім скласти абітур типу нашого ЗНО і вступити до ВУЗу. Але це теж ще не факт», — зазначила блогерка.

За її словами, у 10–11 років важко визначити реальні здібності дитини. Водночас плюс у тому, що школярі вчаться у власному темпі. Здобути вищу освіту можна і після звичайної школи, але цей шлях довший та складніший. В Україні ж університети тривалий час залишалися набагато доступнішими.

«В Україні навпаки, університети стали настільки доступними, що я пам’ятаю період, коли 70% випускників вступали до них. І чи є в тому сенс, коли більшість потім не може знайти роботу», — зауважила українка.

Блогерка підкреслила, що в Німеччині за дипломом університету ніхто не ганяється. Це пов’язано не з відсутністю бажання розвиватися чи заробляти, а з тим, що ринок праці дозволяє здобути хорошу професію, практичний досвід та нормальний дохід безпосередньо під час навчання.

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«Плюсів і мінусів багато в обох системах, але як на мене, німецька більш практичніша», — підсумувала авторка.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українці, які переїдуть до Іспанії 2026 року, не отримають колишню виплату у 400 євро, однак за відсутності коштів і житла можуть скористатися державною системою приймання.

До слова, українка з Маріуполя Валерія Виноградова, яка шість років живе у Кракові, відверто розповіла про фінансові труднощі за кордоном. Через пандемію, інфляцію та війну купівля власного житла в Польщі стала для її родини недосяжною мрією.

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