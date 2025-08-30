- Дата публікації
Дитину змило до каналізації: деталі жахливого випадку
У США дитину вдалося врятувати після того, як вона потрапила до каналізації. Наразі вона у критичному стані перебуває у лікарні.
У штаті Флорида п'ятирічна дівчинка потрапила до лікарні після того, як її затягнуло до каналізації.
Про це повідомляє WWSB.
Інцидент трапився, коли дитина гралася у подвір'ї, як раптом прорвало водопровідну магістраль. Потужний потік утворив дірку в асфальті, затопив проїжджу частину та змив дитину у зливову каналізацію. Це побачили сусіди дівчинки і одразу викликали рятувальників.
Рятувальники негайно прибули на місце та змогли витягнути дитину.
Дівчинку протягло каналізацією приблизно 90 метрів. Наразі вона перебуває у лікарні у критичному стані. Місцевий шериф заявив, що справа розслідується. Він хоче зрозуміти, чому прорвало трубу і чому дівчинка перебувала на вулиці без нагляду.
