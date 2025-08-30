Дитину змило до каналізації: деталі жахливого випадку

Дитину дістали рятувальники / © Pixabay

Реклама

У штаті Флорида п'ятирічна дівчинка потрапила до лікарні після того, як її затягнуло до каналізації.

Про це повідомляє WWSB.

Інцидент трапився, коли дитина гралася у подвір'ї, як раптом прорвало водопровідну магістраль. Потужний потік утворив дірку в асфальті, затопив проїжджу частину та змив дитину у зливову каналізацію. Це побачили сусіди дівчинки і одразу викликали рятувальників.

Реклама

Рятувальники негайно прибули на місце та змогли витягнути дитину.

Дівчинку протягло каналізацією приблизно 90 метрів. Наразі вона перебуває у лікарні у критичному стані. Місцевий шериф заявив, що справа розслідується. Він хоче зрозуміти, чому прорвало трубу і чому дівчинка перебувала на вулиці без нагляду.

Нагадаємо, у пустелі у США, де триває культовий фестиваль Burning Man, народилася дитина. Пологи відбулися саме тоді, коли територію накрили потужні пилові бурі.