Диверсанти під виглядом туристів: ЄС готує жорсткі візові обмеження для росіян

Паспорт Росії / © ТСН.ua

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Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян Росії на тлі занепокоєння через можливі диверсії, підпали та інші форми гібридних атак.

Про це пише Politico з посиланням на представників ЄС.

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Єврокомісія планує представити нові пропозиції на початку наступного року. За жорсткіший підхід до видавання віз росіянам виступають, зокрема, Польща, Швеція та Естонія.

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Окрему увагу пропонують приділити колишнім російським військовим, які брали участь у війні проти України.

Чому в ЄС хочуть посилити правила

За минулий рік громадянам Росії видали близько 478 тисяч туристичних віз до Шенгенської зони. Значна частина з них була багаторазовою, що дозволяло неодноразово в’їжджати до ЄС без подання нових документів щоразу.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер заявив, що така система може створювати вразливості для Європи на тлі побоювань щодо диверсій, підпалів та інших гібридних операцій, які пов’язують із Москвою.

«Думаю, всім очевидно, що в нашій системі є вразливості, якими можуть скористатися наші вороги», — сказав він.

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За словами Стрьоммера, у Стокгольмі хотіли б побачити нові пропозиції Єврокомісії навіть раніше, ніж у січні.

Естонія пропонує окремі обмеження для колишніх військових РФ

Естонія, своєю чергою, виступає за повну заборону на в’їзд до ЄС для колишніх військовослужбовців російської армії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що таких колишніх комбатантів може бути близько 650 тисяч. За його словами, обмеження пропонують запроваджувати індивідуально, однак для безпеки ЄС потрібен ширший спільний підхід.

Цахкна висловив побоювання, що частина колишніх російських військових може прибути до Європи за підтримки російських спецслужб і бути залученою до організованої злочинності чи диверсій.

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У Єврокомісії закликають видавати менше віз

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що після початкового падіння кількість туристичних віз для росіян перестала скорочуватися.

«Ми закликаємо держави-члени ЄС краще виконувати свою роботу і видавати менше віз російським громадянам», — сказав він.

У червні міністри дев’яти країн ЄС, а також Ісландії та Норвегії вже звернулися до Єврокомісії з вимогою виробити більш єдиний і скоординований підхід до видавання віз громадянам Росії.

На їхню думку, різні правила в окремих країнах можуть послаблювати загальний тиск на Росію та створювати ризики для Шенгенської зони.

У Європі попереджають про російські диверсії

Раніше The Telegraph із посиланням на західні розвідувальні джерела повідомляв про нову хвилю диверсій проти європейських оборонних підприємств, які пов’язують із Росією.

За оцінками розвідки, російські спецслужби дедалі частіше можуть не направляти власних агентів безпосередньо до країн ЄС, а використовувати місцевих посередників і представників кримінального середовища для організації підпалів, вибухів та інших актів саботажу.

Зв’язок із виконавцями, як стверджується, може відбуватися через месенджери, зокрема Telegram, а оплата — у криптовалюті. При цьому самі виконавці можуть навіть не знати, що фактично діють в інтересах російських спецслужб.

Серед інцидентів, які потрапили у поле зору правоохоронців і спецслужб, — підпал будівлі Milrem Robotics в Естонії, а також вибухи й пожежі на оборонних підприємствах у Болгарії та Італії. Пряму причетність Росії до кожного з цих випадків офіційно не встановлено.

За оцінками західної розвідки, Москва таким чином може перевіряти межі реакції країн НАТО, намагаючись уникати дій, які могли б бути розцінені як прямий збройний напад.

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