Світ
244
2 хв

Диверсія на залізниці Польщі: вагон на коліях ледь не спричинив катастрофу

У Катовицях невідомий відчепив 20-тонний вагон, зупинивши рух поїздів. Експерти підозрюють диверсію, що могла призвести до масштабної аварії.

Кирило Шостак
Невідомий відчепив 20-тонний вагон

Невідомий відчепив 20-тонний вагон / © Rzeczpospolita

У ніч з 2 на 3 вересня о 1:32 на залізничній лінії Катовіце-Катовіце-Лігота, Польща було виявлено порожній вугільний вагон, відчеплений від поїзда, що прямував із Домброви-Гурничої до шахти Щигловіце. Машиніст помітив відсутність вагона лише на кінцевій станції, коли виявив, що кінцеві сигнальні знаки перенесено на передостанній вагон. Інцидент спричинив серйозні перебої: чотири пасажирські поїзди затрималися до 60 хвилин, а три поїзди Koleje Śląskie довелося перенаправити в об’їзд. Рух відновили лише о 12:28.

Про це повідомляє портал mojekatowice.pl.

Порожній вагон вагою понад 20 тонн залишили на коліях одного з найбільших залізничних вузлів Польщі, який обслуговує як вантажні, так і пасажирські потяги. За інформацією Rzeczpospolita, інцидент має ознаки спланованої атаки.

“Це не аварія, а людське втручання. Дивом уникли катастрофи”, – розповів виданню залізничник.

Експерт із безпеки на залізницях Петро Сколасінський, ексдиректор відділу безпеки PKP PLK, зазначив: “За всю кар’єру я не стикався з подібним. Це безпрецедентний випадок”.

Прокуратура Катовиць розпочала розслідування, але деталей не розкриває. Прес-секретар поліції Домінік Міхалік заявив: “В інтересах слідства ми не надаємо інформацію”. Прокурор Маріола Банасіньська додала, що звинувачень поки не висунуто, а розслідування перебуває на ранній стадії. Чи повідомили про інцидент Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW), яке займається диверсіями, залишається невідомим.

Нагадаємо, що у Польщі затримали агента російської військової розвідки. Його підозрюють у підготовці терактів у трьох країнах Євросоюзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок.

244
