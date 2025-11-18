Диверсія на залізниці в Польщі: що відомо про російський слід і причетність українців

Диверсія на залізниці в Польщі / © Associated Press

Нещодавній вибух на залізниці в Польщі викликав міжнародний резонанс. Правоохоронці розпочали розслідування щодо актів диверсій терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки.

Ба більше, поліцейські виявили у справі російський слід, який веде до України.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про вибухи на залізниці в Польщі.

Підрив залізниці в Польщі: що відомо

У Польщі 16 листопада приблизно о 7:39 за місцевим часом поблизу села Жичин Гарволінського повіту Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава — Люблін.

Скрин фото Dyspozytura Trakcji

Машиніст поїзда телефоном повідомив про пошкодження залізничної інфраструктури поблизу станції «Міка».

Йдеться про ділянку ключової залізничної лінії, яка з’єднує Варшаву з прикордонним переходом Дорогуськ. Цим маршрутом курсують не лише поїзди Мазовецької залізниці, а й потяги, що прямують до Любліна, Хелма та далі до України.

Може йтися про один з маршрутів, якими надходить до України військова допомога від західних партнерів.

Згодом стало відомо, що колії були пошкоджені в результаті підриву. На місці інциденту правоохоронці знайшли камеру, а також другий вибуховий пристрій, який не вибухнув.

Окрім того, ймовірно, вибух на коліях міг бути ініційований за допомогою мобільних телефонів. За даними RMF24, офіцери вилучили SIM-картки польського оператора зі знайдених пристроїв. Використовуючи їх, вони змогли отримати паспортні дані, які були використані для придбання карток.

Згодом, ввечері 16 листопада, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський повідомив, що правоохоронці зафіксували два нові випадки інцидентів на залізниці:

пошкодження енерготракції на ділянці близько 60 метрів;

металеву скобу на коліях, яку вже перерізали поїзди, що проїжджали цим маршрутом.

Станом на вечір 18 листопада відомо, що рух потягів на пошкодженій ділянці тимчасово обмежений. Служби продовжують працювати на місці вибуху.

«Акт саботажу» та диверсії

У понеділок, 17 листопада, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підрив залізничної колії на маршруті Варшава — Люблін є безпрецедентним актом саботажу.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

«Підрив залізничної колії на маршруті Варшава — Люблін — це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення», — зазначив Туск.

Після того, як міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський побував на місці інциденту, він підтвердив, що на коліях справді спрацював саморобний вибуховий пристрій, а подія має всі ознаки спланованої диверсії.

«Маємо справу з навмисним ударом по інфраструктурі. Наше завдання — встановити виконавців і тих, хто за цим стоїть», — наголосив Кєрвінський.

Представники влади та правоохоронці на місці інциденту / © Дональд Туск/Twitter

Згодом прем’єр Дональд Туск теж назвав інцидент диверсією, проте він наголосив, що треба дочекатися на результати розслідування.

«Немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. Вибух, найімовірніше, був спрямований на підрив поїзда, який рухається маршрутом, що використовується і для транспортування озброєння до України», — заявляв Туск.

Того ж дня прокуратура розпочала розслідування щодо актів диверсій терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки.

Розслідування стосується умисного пошкодження об’єктів транспортної інфраструктури, яке відбулося між 15 і 17 листопада на залізничній магістралі №7 (ділянка Варшава-Східна — Дорогуськ). Факт пошкодження колій з використанням вибухівки зафіксовано у двох локаціях: біля селища Міка (повіт Гарволін) та поблизу Голаба (повіт Пулави).

Провадження кваліфікується за статтями Кримінального кодексу Польщі, які передбачають покарання, включно з довічним позбавленням волі.

Російський слід, який веде до України

Після позачергового засідання урядового комітету з питань національної безпеки у зв’язку з диверсіями на залізниці 18 листопада прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що до диверсій на польській залізниці причетні двоє громадян України, які діяли навмисно та співпрацювали з російськими спецслужбами.

«Ми маємо впевненість, а не припущення, що обидва випадки були навмисними, мали своїх виконавців, а їхньою метою було спричинити катастрофу на залізниці. Встановленими особами є двоє громадян України. Вони тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами, — сказав прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

За його словами, особи виконавців встановлені: один був раніше засуджений за диверсії в Україні, інший — мешканець Донбасу. Обидва прибули з Білорусі, здійснили атаки на лінію №7 і повернулися туди ж.

«Їхні особи встановлені. Один з них — громадянин України, засуджений судом у Львові в травні цього року. Засуджений за диверсії на території України, перебуває в Білорусі. Другий — мешканець Донбасу. Він також потрапив до Польщі з Білорусі восени цього року, безпосередньо перед терактами», — наголосив Туск.

Як він наголосив, Польща вимагатиме від Білорусі та Росії затримання і видачі підозрюваних у диверсії на залізниці, передає RMF24.

За словами прем’єра, після підриву залізничних колій у районі міста Міка підозрювані залишили Польщу через польсько-білоруський прикордонний перехід у Тересполі.

Своєю чергою речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський заявив, що диверсію або «терористичний акт» на залізничних коліях у Польщі було організовано «спецслужбами зі сходу».

«Офіцери роблять усе можливе, щоб прояснити цю справу від початку до кінця. Я не можу сказати, які саме напрямки вони розслідують. Російські служби дуже зацікавлені в тому, куди прямують наші офіцери», — наголосив він.

Він також наголосив, що російські спецслужби хочуть «дестабілізувати польське суспільство та налякати його».

Що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із дружньою Польщею у зв’язку з інцидентом на залізниці, який розслідується як можливий саботаж.

Коментуючи вибух на ділянці Варшава — Люблін у соціальних мережах, Сибіга припустив, що це може бути чергова гібридна атака Росії, спрямована на перевірку реакції.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Він наголосив, що якщо це підтвердиться, відповідь має бути рішучою. Дипломат також запевнив у готовності України надати допомогу в розслідуванні, якщо надійде відповідний запит від польської сторони.

Водночас у МЗС України відреагували на повідомлення щодо причетності українців до інциденту в Польщі. Там наголосили, що джерелом таких диверсій є Росія.

«Україна рішуче засуджує такі диверсії. Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування і використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ», — зазначили у відомстві.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи інцидент у Польщі, назвав російський підрозділ, який, ймовірно, міг здійснити диверсію.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко / © із соцмереж

«Підрив залізниці в Польщі — це тип диверсійної діяльності, за яку в Росії відповідає в/ч 29155 ГУ ГШ РФ. Це диверсійний підрозділ російського ГРУ (Головного розвідувального управління — Ред.), який відповідає за здійснення операцій за кордоном. Країни НАТО — одна з пріоритетних цілей», — зазначив Коваленко.

Росія вже веде гібридну війну

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула заявив, що серія кібератак і можливих диверсій на території країни може свідчити про фазу підготовки до війни.

Водночас міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що підрив залізничної колії є частиною гібридної війни, яку Москва веде проти НАТО та ЄС. Мета таких диверсій — посіяти страх, роз’єднати союзників і підірвати довіру.

Підполковник ЗСУ Максим Жорін також вважає, що Росія перейшла до нової фази гібридної агресії проти Європи, націленої на зрив допомоги Україні.

Він вважає, що диверсії на транспортній інфраструктурі, зокрема в Польщі, є логічним кроком після «інцидентів із дронами». На цьому етапі РФ не готова до відкритої атаки, але працює над розколом польського суспільства та посиленням антиукраїнських настроїв, що шкодить спільним інтересам. Жорін розкритикував слабку позицію Заходу, яка провокує такі дії.

Такої ж думки дотримується й військовий аналітик Іван Ступак. Він вважає, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи нестандартними, асиметричними методами.

Він підкреслив, що для РФ нинішня діяльність у регіоні — це вже форма війни, яка, згідно з концепцією радянського теоретика Георгія Іссерсона (яку цитує начальник генштабу РФ Валерій Герасимов), починається без оголошення. Ступак також звернув увагу на слова міністра оборони Німеччини про «останнє мирне літо», застерігаючи, що Росія щось готує.

«Чи це просто фігура мови — наразі важко сказати, але точно, що Росія щось готує»», — зазначив Ступак.

