Диверсія на збройовому заводі у Чехії, де виготовляли дрони для України: нові подробиці
Поліція Чехії затримала ще одного фігуранта справи про напад на склад компанії LPP Holding. Підозрюваним інкримінують тероризм. Подробиці розслідування.
Правоохоронні органи Чехії повідомили про черговий успіх у розслідуванні справи про напад на потужності компанії LPP Holding. Це підприємство є одним із ключових виробників безпілотників, які постачаються для потреб ЗСУ.
Про затримання нового фігуранта повідомила чеська поліція у мережі X.
Що відомо про затримання диверсантів
Четвертим підозрюваним виявився громадянин Чехії. Суд уже задовольнив клопотання прокуратури та обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.
Раніше уже вдалось затримати інших підозрюваних:
Суд у Пардубіце заарештував перших двох підозрюваних (чоловіка та жінку).
Третього учасника групи затримали на території Словаччини. Наразі Чехія готує документи на його екстрадицію.
Усім затриманим інкримінують терористичний напад та участь у терористичній групі. Слідство вважає, що підпал збройового складу був спланованою акцією, спрямованою на зрив оборонних постачань до України.
Поліція наголошує, що розслідування триває, а пошуки інших ймовірних спільників, які могли координувати дії диверсантів, продовжуються.
Що відомо про підпал збройового заводу в Чехії
У чеському місті Пардубіце горів завод, що виробляє безпілотники для ЗСУ. Правоохоронці розслідують, хто міг бути причетним до теракту.
20 березня підприємство «Archer-LPP» було цілеспрямовано спалене групою людей у масках.
Внаслідок пожежі згорів складський цех, вогонь також охопив сусідню адміністративну будівлю.