Диверсія на збройовому заводі у Чехії, де виготовляли дрони для України: нові подробиці

Поліція Чехії затримала ще одного фігуранта справи про напад на склад компанії LPP Holding. Підозрюваним інкримінують тероризм. Подробиці розслідування.

Пожежа на оборонному заводі у Чехії / © Поліція Чехії

Правоохоронні органи Чехії повідомили про черговий успіх у розслідуванні справи про напад на потужності компанії LPP Holding. Це підприємство є одним із ключових виробників безпілотників, які постачаються для потреб ЗСУ.

Про затримання нового фігуранта повідомила чеська поліція у мережі X.

Що відомо про затримання диверсантів

Четвертим підозрюваним виявився громадянин Чехії. Суд уже задовольнив клопотання прокуратури та обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Раніше уже вдалось затримати інших підозрюваних:

  • Суд у Пардубіце заарештував перших двох підозрюваних (чоловіка та жінку).

  • Третього учасника групи затримали на території Словаччини. Наразі Чехія готує документи на його екстрадицію.

Усім затриманим інкримінують терористичний напад та участь у терористичній групі. Слідство вважає, що підпал збройового складу був спланованою акцією, спрямованою на зрив оборонних постачань до України.

Поліція наголошує, що розслідування триває, а пошуки інших ймовірних спільників, які могли координувати дії диверсантів, продовжуються.

Що відомо про підпал збройового заводу в Чехії

У чеському місті Пардубіце горів завод, що виробляє безпілотники для ЗСУ. Правоохоронці розслідують, хто міг бути причетним до теракту.

20 березня підприємство «Archer-LPP» було цілеспрямовано спалене групою людей у масках.

Внаслідок пожежі згорів складський цех, вогонь також охопив сусідню адміністративну будівлю.

