Диверсія на збройовому заводі у Чехії: постраждав український виробник

Внаслідок пожежі, яку влаштували невідомі диверсанти на одному з об’єктів збройової компанії LPP Holding у чеському місті Пардубіце, постраждали потужності українського підприємства Archer, яке виробляє тепловізори для ЗСУ.

Про це повідомив засновник та керівник українського підприємства Олександр Яременко у своєму дописі у Facebook.

За його словами, вночі 20 березня підприємство «Archer-LPP» було цілеспрямовано спалене групою людей у масках.

Як повідомляє чеське видання ČTK, поліція розслідує пожежу за підозрою у теракті. Поліцейські розслідують чотири версії пожежі, кожна з яких передбачає навмисний підпал.

До розслідування залучені експерти Національного центру боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю, а також Служби безпеки та Військової розвідки.

Внаслідок пожежі згорів складський цех, вогонь також охопив сусідню адміністративну будівлю.

Речниця LPP Holding Мартіна Тауберова повідомила, що на атакованих об’єктах знаходилися адміністративні приміщення та компоненти для оптоелектронних приладів. За її словами, інцидент суттєво не вплинув на виробництво компанії в цілому.

Раніше повідомлялося, що компанія LPP Holding розробляє технології для безпілотників військового призначення, які начебто призначені для експорту в Ізраїль.

Компанія LPP Holding дійсно раніше заявляла про бажання виробляти дрони в Пардубіце разом з ізраїльською компанією Elbit Systems, але наразі інформація про виробництво дронів там відсутня.

Щоденна газета Aktuálně.cz повідомила, що отримала листа про те, що начебто підпал здійснила підпільна група, «щоб покласти край своїй ролі в триваючому ізраїльському геноциді в Газі».

Нагадаємо, на тлі війни на Близькому Сході Іран пригрозив ударами по території України через потенційну підтримку Ізраїля дронами-перехоплювачами.