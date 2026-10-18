Атака на склад Starlink та чужий дрон у небі: Литва скликає комісію з нацбезпеки

Диверсія проти Starlink та загроза з неба: у Литві терміново скликають раду безпеки через атаки

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У Литві невідомі намагалися підпалити підприємство, де зберігають обладнання для супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у Facebook.

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Сінкявічюс на 19 жовтня скликає засідання Комісії з питань національної безпеки через вторгнення невідомого безпілотника у повітряний простір Литви та спробу підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

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Так, вранці над Литвою пролетів невідомий безпілотник. Сінкявічюс заявив, що влада має з’ясувати, чи був цей політ диверсією.

«Необхідно з’ясувати, звідки прилетів дрон, де його вперше зафіксували радари. Важливими будуть також висновки служб після дослідження уламків. Також ми розглянемо питання про надання службам додаткових повноважень для нейтралізації дронів», — повідомив голова литовського уряду.

Крім того, вночі у Литві стався ще один інцидент — спроба підпалу литовського підприємства, на якому зберігається обладнання зв’язку Starlink.

«Влада раніше попереджала це підприємство про можливі напади, заходи безпеки було посилено, тож замах виявився невдалим. Наші служби дуже уважно стежать за діяльністю ворожих держав і вживають заходів для захисту людей та їхнього майна», — додав прем’єр Литви.

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Раніше повідомлялося, що Литва після прориву озброєних чоловіків з Білорусі відправляє війська до кордонів Росії.

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