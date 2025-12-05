ТСН у соціальних мережах

Диверсії на залізниці: Польща видала ордер на арешти двох українців

За даними слідства, обидва підозрювані покинули Польщу та виїхали до Білорусі. Пошуком зловмисників наразі займається Варшавське управління поліції.

Анастасія Павленко
© Pixabay

У Польщі Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці, які виїхали до Білорусі.

Про це повідомляють РАР та tvn24.

Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Іванова вважають одним з безпосередніх виконавців вибухів на залізничних коліях у Польщі. Ордер на нього суд видав 3 листопада.

Ордер на арешт Кононова, якого підозрюють у причетності до диверсії, суд видав 4 листопада. Обидва втекли до Білорусі. МЗС Білорусі підтвердило перебування підозрюваних у країні.

Правоохоронці розкрили особисті дані підозрюваних. Євгеній Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Олександр Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні. Обидва є громадянами України.

Прокуратура висунула обом чоловікам звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Росії, спрямованих проти Республіки Польща.

Їм інкримінують злочини за трьома статтями: шпигунство у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та незаконне використання вибухових речовин. За ці дії їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 6 листопада в Польщі заявили про пошкодження на ділянці залізниці Демблін — Варшава.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозрюваними в диверсіях на залізниці є двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами і приїхали з Білорусі.

19 листопада видання Onet написало, що польські служби встановили ще чотирьох осіб, які допомагали двом українцям у диверсіях на залізниці.

20 листопада Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту тимчасовому повіреному у справах Білорусі з вимогою видати двох українців, яких підозрюють у причетності до диверсій. Підозрюваним загрожує до 30 років позбавлення волі у Польщі за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі.

