Диверсії на залізниці: Польща видала ордер на арешти двох українців
За даними слідства, обидва підозрювані покинули Польщу та виїхали до Білорусі. Пошуком зловмисників наразі займається Варшавське управління поліції.
У Польщі Окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт двох підозрюваних у диверсіях на залізниці, які виїхали до Білорусі.
Про це повідомляють РАР та tvn24.
Європейські ордери на арешт (EAW) видані на Євгенія Іванова та Олександра Кононова. Іванова вважають одним з безпосередніх виконавців вибухів на залізничних коліях у Польщі. Ордер на нього суд видав 3 листопада.
Ордер на арешт Кононова, якого підозрюють у причетності до диверсії, суд видав 4 листопада. Обидва втекли до Білорусі. МЗС Білорусі підтвердило перебування підозрюваних у країні.
Правоохоронці розкрили особисті дані підозрюваних. Євгеній Іванов народився 13 вересня 1984 року в Естонії. Олександр Кононов народився 7 вересня 1986 року в Україні. Обидва є громадянами України.
Прокуратура висунула обом чоловікам звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Росії, спрямованих проти Республіки Польща.
Їм інкримінують злочини за трьома статтями: шпигунство у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та незаконне використання вибухових речовин. За ці дії їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, 6 листопада в Польщі заявили про пошкодження на ділянці залізниці Демблін — Варшава.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозрюваними в диверсіях на залізниці є двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами і приїхали з Білорусі.
19 листопада видання Onet написало, що польські служби встановили ще чотирьох осіб, які допомагали двом українцям у диверсіях на залізниці.
20 листопада Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту тимчасовому повіреному у справах Білорусі з вимогою видати двох українців, яких підозрюють у причетності до диверсій. Підозрюваним загрожує до 30 років позбавлення волі у Польщі за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі.