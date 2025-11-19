- Дата публікації
Диверсії на залізниці у Польщі: правоохоронці затримали причетних до вибухів
Польські спецслужби вийшли на слід замовників, які стоять за вибухами на залізниці.
У Польщі затримано декількох людей у справі про диверсії на залізниці, до яких причетні українці, що співпрацювали з російськими спецслужбами.
Про це на брифінгу повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, передає інформаційне агентство PAP.
За його словами, станом на середу, 19 листопада, польські спецслужби мають значно більше інформації, і вони вийшли на слід замовників диверсій на залізниці.
«Підтверджую, що зараз уже відбуваються перші затримання. Причетних затримує ABW (Агентство внутрішньої безпеки) та поліція. На цьому етапі я не можу надати більше подробиць», — сказав Добжинський.
Він додав, що слідчі дії продовжуються, а справа носить динамічний характер, що розвивається.
Речник зазначив, що поки що не може говорити про конкретну кількість затриманих.
«Ці особи зараз допитуються і встановлюється роль кожного в цьому теракті. Затримання продовжуються. Ми не відкидаємо нових затримань», — повідомив Добжинський.
Він уточнив, що затримання відбуваються на території Польщі.
Нагадаємо, у підриві залізниці, яка веде з Польщі до України, підозрюють двох громадян України, які прибули з Білорусі, а після диверсії знову перетнули польсько-білоруський кордон.
Співучасниками злочину польські правоохоронці назвали ще чотирьох українців, які мають постійне місце проживання у Польщі.