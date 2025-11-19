ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Диверсії на залізниці у Польщі: правоохоронці затримали причетних до вибухів

Польські спецслужби вийшли на слід замовників, які стоять за вибухами на залізниці.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Поліція в Польші

Поліція в Польші

У Польщі затримано декількох людей у справі про диверсії на залізниці, до яких причетні українці, що співпрацювали з російськими спецслужбами.

Про це на брифінгу повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, передає інформаційне агентство PAP.

За його словами, станом на середу, 19 листопада, польські спецслужби мають значно більше інформації, і вони вийшли на слід замовників диверсій на залізниці.

«Підтверджую, що зараз уже відбуваються перші затримання. Причетних затримує ABW (Агентство внутрішньої безпеки) та поліція. На цьому етапі я не можу надати більше подробиць», — сказав Добжинський.

Він додав, що слідчі дії продовжуються, а справа носить динамічний характер, що розвивається.

Речник зазначив, що поки що не може говорити про конкретну кількість затриманих.

«Ці особи зараз допитуються і встановлюється роль кожного в цьому теракті. Затримання продовжуються. Ми не відкидаємо нових затримань», — повідомив Добжинський.

Він уточнив, що затримання відбуваються на території Польщі.

Нагадаємо, у підриві залізниці, яка веде з Польщі до України, підозрюють двох громадян України, які прибули з Білорусі, а після диверсії знову перетнули польсько-білоруський кордон.

Співучасниками злочину польські правоохоронці назвали ще чотирьох українців, які мають постійне місце проживання у Польщі.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie