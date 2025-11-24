Диверсії на залізниці в Польщі: прокуратура назвала нового підозрюваного українця

Польська прокуратура повідомила про ще одного підозрюваного у диверсіях на залізниці / © Associated Press

Польські правоохоронці повідомили про докази, що свідчать про ймовірну причетність ще одного громадянина України до актів саботажу на залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Польщі 24 листопада.

За даними слідства, йдеться про Володимира Б., який, за твердженнями слідства, надавав логістичну допомогу безпосереднім виконавцям диверсій — Олександру К. та Євгенію І. — під час атак на залізничну колію №7 15–16 листопада. Чоловіка затримали працівники Центрального бюро розслідувань 20 листопада.

22 листопада прокуратура висунула Володимиру Б. звинувачення у сприянні діяльності на користь російської розвідки та допомозі виконавцям диверсій. За даними слідства, у вересні 2025 року Володимир Б. супроводжував Євгенія І. до району запланованих атак, що дозволило провести розвідку місцевості та визначити місця для встановлення вибухових пристроїв і додаткових елементів на рейках.

Суд взяв Володимира Б. під варту. Його позиція щодо висунутих звинувачень поки не розголошується, а Посольство України в Польщі коментарів не надавало.

Нагадаємо, диверсії на колії в Польщі відбулися 15 та 17 листопада. Перший інцидент стався поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві на Люблінському напрямку — вибух пошкодив рейки, а неподалік виявили ще один вибуховий пристрій, який не спрацював. Другий випадок зафіксували біля міста Пулави, де була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Польська прокуратура висунула звинувачення у терористичній диверсії Олександру К. (39 років) та Євгенію І. (41 рік). Їм інкримінують шпигунство, дії на користь іноземних розвідувальних служб, створення загрози транспортній безпеці та використання вибухівки. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення. Польща також звернулася до Білорусі із запитом про їхню екстрадицію.