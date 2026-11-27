Серце жінки не билося кілька годин / © Фото з відкритих джерел

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Шведська лікарка Анна Багенгольм вижила після того, як провела 80 хвилин під кригою в Норвегії. Коли жінку витягли з води, вона не дихала, а температура її тіла становила лише 13,7 °C. Попри це, лікарям вдалося повернути жінку до життя — згодом вона навіть змогла знову працювати за фахом.

Про цю історію розповів науковий журнал The Lancet.

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80 хвилин під кригою

Трагедія сталася 20 травня 1999 року неподалік Нарвіка на півночі Норвегії. 29-річна Анна, яка навчалася на лікарку-ортопеда, каталася на лижах із двома колегами, коли провалилася головою під лід замерзлого потоку. Течія притиснула її до дна, а над поверхнею залишилися тільки ноги та лижі.

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Жінці вдалося знайти невелику повітряну кишеню. Завдяки їй вона могла дихати й залишалася притомною приблизно 40 хвилин, після чого кровообіг зупинився. Її супутники не змогли витягнути Анну самостійно і викликали рятувальників. Лише о 19:40 фахівці, прорубавши кригу, звільнили її.

Ознак життя не було: пульс і дихання не визначалися, зіниці були розширені. Двоє колег-лікарів негайно почали серцево-легеневу реанімацію. Її продовжили медики санавіації під час транспортування постраждалої гелікоптером до лікарні в Тромсе, яке тривало близько години. Однак, спроби дефібриляції серця не допомогли.

Дев’ять годин боротьби за життя

До університетської лікарні Тромсе Анну доправили о 21:10. Анестезіолог Мадс Гілберт вирішив не припиняти реанімацію. Понад 100 медиків працювали позмінно, щоб зігріти пацієнтку та відновити кровообіг.

О 21:40 її під’єднали до апарата штучного кровообігу: кров виводили з організму, нагрівали й повертали назад. Уже о 22:15 серце знову почало битися, а до 00:49 температура тіла досягла 36,4 °C.

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Відновлення було тривалим. Через легеневу недостатність Анна 35 днів перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Коли 30 травня вона прийшла до тями, то була паралізована від шиї до пальців ніг. Поступово рухливість повернулася до жінки, але нирки та травна система відновлювалися ще близько двох місяців. Після 28 днів у лікарні Тромсе жінку перевезли до Швеції. Попри тривалу гіпоксію незворотніх ушкоджень мозку лікарі не виявили.

Чому сильний холод іноді дає шанс на порятунок

Під час глибокого переохолодження сповільнюється обмін речовин, а отже, організму потрібно менше кисню. За рекомендаціями Європейської ради реанімації 2025 року, потреба в кисні зменшується приблизно на 6–7% із кожним зниженням температури тіла на 1 °C. Це може захистити мозок і серце від кисневого голодування, якщо організм охолов ще до зупинки кровообігу.

У 2014 році норвезькі дослідники проаналізували 34 випадки зупинки серця через випадкове переохолодження. Серед 24 пацієнтів, яких лікували від 1999-го до 2013 року, вижили дев’ятеро. Найнижча температура серед тих, хто вижив, становила 13,7 °C. Дослідники також з’ясували, що нижчий рівень калію в крові був єдиним із перевірених показників, пов’язаним із виживанням.

Але шанси на виживання в таких випадках залишаються невисокими: серед дорослих із температурою тіла нижче 28 °C виживають приблизно 10–33%. Тому випадок Багенгольм — винятковий, а не типовий сценарій.

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Чи була температура 13,7 °C абсолютним рекордом

Для дорослих цей показник довгий час вважали найнижчою температурою, за якої вдалося вижити після випадкового переохолодження. Але 2020 року лікарі описали випадок 27-місячного хлопчика з Польщі, температура тіла якого впала до 11,8 °C. Дитину врятували за допомогою тривалого зігрівання та екстракорпоральної мембранної оксигенації (ECMO). Значних неврологічних порушень після порятунку не виявили.

Як холод впливає на організм

Незвичайні зміни температури тіла можуть відбуватися не лише після падіння в крижану воду. Наприклад, у Нідерландах дослідники вивчали жінку, яка понад 30 років переживала зимові епізоди, схожі на сплячку, коли температура її тіла знижувалася до 31 °C.

На те, як людина відчуває холод, також можуть впливати біологічні механізми. Одне з досліджень припускає, що нервова система самців і самок ссавців по-різному реагує на тепло та холод, а важливу роль у цьому можуть відігравати тестостерон і рецептори шкіри.

Водночас чимало поширених уявлень про мороз і вплив низьких температур на організм не відповідають дійсності. Серед них — міфи про те, як саме тіло реагує на холод, чому люди мерзнуть і що насправді відбувається з організмом узимку.

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