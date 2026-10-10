Дизельна угода Трампа з Путіним: одна з країн відмовилася від російського пального

Кріс Бовен / © Associated Press

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Австралія офіційно підтвердила, що не купуватиме російське паливо, попри нову дизельну угоду президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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«Нам не потрібне і ми не хочемо бачити російське паливо в Австралії. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї кризи», — наголосив міністр клімату та енергетики Кріс Бовен, додавши, що Росія не повинна бути винагороджена за її незаконне вторгнення до України.

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Що передувало

Президент США Дональд Трамп оголосив, що домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський та інші ринки.

«Я щойно провів надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, у ході яких було досягнуто домовленості про те, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський і світовий ринки, ще 500 000 тонн — протягом листопада, і 1 000 000 тонн — одразу після цього», — написав Трамп у Truth Social.

Одночасно стало відомо, що Мінфін США видав тимчасову ліцензію (до 7 квітня 2027 року), яка дозволяє постачання російського дизельного пального на ринок.

Через пошкодження російських НПЗ внаслідок численних українських ударів цього літа та осені Росія запроваджувала заборону на експорт дизельного пального — востаннє її було продовжено на місяць 30 вересня.

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Раніше Дональд Трамп намагався покласти відповідальність за різке зростання цін на пальне на Київ і його удари по російських НПЗ.

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що дозвіл Росії продавати дизельне пальне — це інвестиція у війну.

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