"Дзеркальна відповідь" за Каховську ГЕС: як ЗСУ зірвали наступ армії РФ

Вибух в Росії / © kp.ru

Реклама

Після серії ударів по греблі одного з місцевих водосховищ у Бєлгородській області російські військові зафіксували підтоплення низки позицій. Відповідно до оцінок українських фахівців, операція мала чітко тактичну мету — унеможливити підготовку наступу в районі Вовчанська та ускладнити логістику російських підрозділів.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан та Ігор Романенко.

Військові експерти сходяться на тому, що ураження греблі відбулося у два етапи. Спершу по об’єкту було завдано удару реактивними системами HIMARS, а наступного дня — коригуючою дією безпілотників, які добили критичні елементи інфраструктури. За повідомленнями, було пошкоджено донний водовипуск і обидва регулювальні затвори, що призвело до зниження рівня води приблизно на метр.

Реклама

За оцінкою полковника запасу Романа Світая, удар зупинив підготовку російських підрозділів на лівому березі Сіверського Дінця. Підтоплення ускладнило функціонування укріплень і переправ, що може відтермінувати намічені операції окупантів на кілька тижнів. Світан також назвав цю дію «дзеркальною відповіддю» на підрив Каховської ГЕС, наголошуючи, що коли інфраструктуру використовують у військових цілях, вона втрачає статус недоторканності.

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначає, що атака по дамбі вписується в ширшу картину загострень на тилових напрямках Росії — блокади, удари дронами, внутрішні проблеми. На його думку, такі удари створюють додаткові ускладнення для противника при підготовці до осінньо-зимової кампанії, але не кардинально не змінюють загальної лінії фронту. Романенко підкреслює: ефект локальний і тактичний, хоча й важливий у межах конкретного напрямку.

Експерти також звертають увагу на потенційні гуманітарні і екологічні наслідки ударів по гідрооб’єктах — нагадуючи про масштабні наслідки підриву Каховської ГЕС. Водночас вони відзначають, що у цьому випадку ушкодження, за оцінками фахівців, має локальний характер і навряд чи призведе до катастрофічних паводків далеко вглиб території. За словами Світая, підтоплення не досягне масштабів, які б сягали, наприклад, до Лимана; основний вплив відчувається у районі Вовчанська.

Удар по дамбі зняв частину тиску на українські позиції на певний термін, створивши вікно для перегрупування та підвищення ефективності оборони на Вовчанському напрямку. Однак аналітики попереджають, що подібні дії — лише один із елементів довготривалої тактики, яка включає роботу розвідки, удари по логістиці та постійну адаптацію засобів РЕБ і безпілотних систем.

Реклама

Операція, ймовірно, мала чітко тактичну мету — ускладнити підготовку наступу ворога і перервати ланцюги постачання в районі Вовчанська. Ефект уже відчувається локально, але експерти застерігають від переоцінки результату: ключове завдання ЗСУ — послідовна робота на випередження супротивника й мінімізація ризиків для цивільного населення та довкілля.

Нагадаємо, вночі 25–26 жовтня безпілотники атакували Білгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття рівня води у річці Сіверський Донець.

За інформацією джерел, атаки на дамбу продовжувалися протягом ночі та ранку, внаслідок чого рівень води впав більш ніж на метр, а гребля почала активно пропускати потік. Під загрозою підтоплення опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ.