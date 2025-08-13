Джей Ді Венс розлютив британців вчинком на парковці: що утнув (фото)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у магазині Daylesford Organic / © BackGrid

Віцепрезидент США Джей Ді Венс викликав хвилю обурення у жителів Великої Британії, коли його великий кортеж охорони зайняв усі паркомісця для людей з інвалідністю біля елітного фермерського магазину Daylesford Organic у Котсволдсі. Місцеві також заявили, що правоохоронці нібито вимагали у селян дані їхніх облікових записів у соцмережах.

Про це повідомляє Mail Online.

Місцеві мешканці розкритикували дії Секретної служби США, яка запаркувала автомобілі на місцях, призначених для водіїв з інвалідністю, поблизу містечка Чиппінг-Нортон. Територію навколо магазину повністю оточили, щоб забезпечити безпеку Венса під час першого дня його сімейної відпустки в Оксфордширі.

Раніше поліцію та Секретну службу звинуватили в тому, що вони нібито вимагали у жителів села імена та дані соцмереж у межах заходів безпеки навколо маєтку, де зупинився віцепрезидент США. Поліція Темз-Веллі це заперечує, стверджуючи, що мешканців лише інформували та перевіряли для безперешкодного доступу через пункти контролю.

«Поліція стукала в кожні двері. Вони хотіли знати, хто тут живе, і запитували про соцмережі. Дехто відмовився відповідати», — розповів один з місцевих мешканців.

10 серпня охоронці з навушниками припаркували чорні позашляховики саме на місцях для авто з Blue Badge (знак інвалідності), щоб спостерігати за Венсом, якого супроводжував бізнесмен і великий донор Консервативної партії Британії лорд Ентоні Бемфорд.

Кортеж охорони Джей Ді Венса зайняв усі паркувальні місця для людей з інвалідністю у фермерському магазині в Котсволдсі / © Mail Online

Американський політик провів у магазині близько трьох годин і виявив особливу цікавість до хлібного відділу. Однак місцеві жителі були обурені хаосом і перекриттям доріг через 22-автомобільний кортеж Венса, який фактично «закрив» сільську місцевість.

Жителі стикнулися з закриттям доріг, пунктами перевірки з поліцейськими та службовими собаками.

«Весь майданчик для людей з інвалідністю був зайнятий чорними джипами. Я не зміг потрапити до магазину. Це дратує багатьох», — обурився один з покупців.

Daylesford Organic відомий дорогими товарами — від шведських столиків за 3 500 фунтів стерлінгів (197 259 грн) до дерев’яних мисок за 6 950 фунтів стерлінгів (391 700 грн).

Зараз Венс перебуває в орендованому маєтку Dean Manor XVIII століття, розташованому у крихітному селі з 12 будинків. Власниця маєтку, Піппа Хорнбі, була зобов’язана зберігати в таємниці приїзд високого гостя.

Маєток оточений 15-футовими кам’яними стінами та охороняється цілодобово агентами у формі Секретної служби. За даними ЗМІ, оренда може коштувати до 8 000 фунтів стерлінгів (450 878 грн) на тиждень.

Візит Венса також привернув протестувальників, зокрема з коаліції Stop Trump, які влаштовують акції Vance Not Welcome.

Протестний плакат проти візиту Джей Ді Венса / © Mail Online

Нагадаємо, нещодавно Венса спіткав скандал і на батьківщині. Видання The Guardian повідомило, що за ініціативою команди віцепрезидента США інженерний корпус американської армії підняв рівень води в одному з озер Огайо для сімейної прогулянки Венса на човнах.