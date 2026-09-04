Джей Ді Венс швидко схуд на 13 кг і назвав секрет дієти

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс здивував публіку помітно стрункішою зовнішністю та розповів про свою сувору трансформацію. Політик зізнався, що схуд на 30 фунтів (13,6 кг) завдяки порадам міністра охорони здоров’я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та спеціальній дієті.

Про це пише Unilad.

Реклама

Віцепрезидент США пояснив, що зміни у харчуванні почалися після розмови з Кеннеді-молодшим. За словами Венса, він вирішив відмовитися від цукру напередодні Великого посту та звернувся до міністра за порадою.

Реклама

«Я побожний християнин, тому намагаюся дуже серйозно ставитися до Великого посту, щороку намагаюся від чогось себе обмежувати», — сказав політик.

Він зазначив, що у Жирний вівторок, безпосередньо перед початком посту, вирішив виключити зі свого раціону цукор. Після цього Венс зателефонував Кеннеді, який, за його словами, запропонував значно суворіший підхід.

«Я знаю, що ви дуже цікавитеся здоров’ям. Я думаю відмовитися від цукру. Що ви думаєте?» — пригадав віцепрезидент своє запитання.

За його словами, міністр відповів: «Ні, ні, ні. У мене є дещо набагато краще за це і набагато інтенсивніше».

Реклама

Що їсть Джей Ді Венс?

Венс розповів, що нині основу його раціону становлять продукти з високим вмістом білка та ферментовані овочі, зокрема квашена капуста. Водночас він не обійшовся без жарту щодо швидкості, з якою почав змінювати своє харчування: «І скажімо так: якщо це був Жирний вівторок, то Жирної середи вже не було».

Жарт про квашену капусту прозвучав після запитання журналіста про вагу політика: «Ви останнім часом сильно схудли. Скільки квашеної капусти ви їсте на день?»

Венс відповів, що сам факт такого запитання на початку пресконференції може свідчити про те, що раніше він мав значно більшу вагу.

«Коли ви віцепрезидент, а перше запитання на пресконференції стосується того, скільки ваги ви втратили, ви, мабуть, були дуже товстим. Саме це я виніс із цього запитання», — сказав він.

Реклама

Раніше Венс уже спростовував припущення про те, що для схуднення використовує препарати класу GLP-1, зокрема Ozempic. Свою зміну зовнішності він пов’язував із харчуванням та регулярними фізичними вправами.

Ще 2024 року політик заявляв, що втратив близько 30 фунтів (приблизно 13,6 кг) порівняно з періодом своєї кампанії до Сенату США від Огайо 2022 року. Відтоді його схуднення неодноразово привертало увагу громадськості.

Сам Венс запропонував доволі специфічний спосіб повторити його результат.

«Моя порада вам така: якщо ви хочете схуднути, телефонуйте Боббі Кеннеді. А якщо хочете отримувати задоволення від їжі, не телефонуйте Боббі Кеннеді», — сказав віцепрезидент США.

Яка дієта у Роберта Ф. Кеннеді-молодшого?

Кеннеді-молодший, якому 72 роки, раніше неодноразово розповідав про свій досвід дотримання м’ясоїдної дієти. За словами політика, одного разу йому вдалося позбутися 20 фунтів (приблизно 9 кг) за 30 днів, вживаючи переважно м’ясо та ферментовані продукти.

The Wall Street Journal раніше писала, що м’ясоїдний підхід до харчування також практикують міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр транспорту Шон Даффі та Венс.

До слова, раніше Кеннеді-молодший розповів про харчові звички президента США Дональда Трампа, назвавши його меню в поїздках «отрутою». За словами міністра, вдома американський лідер харчується відносно здорово, але під час подорожей їсть страви з McDonald’s та інших великих корпорацій, щоб уникнути ризику отруєння. Кеннеді також висловив подив витривалістю Трампа, зазначивши, що у нього «конституція божества», і назвав президента найенергійнішою людиною.

Новини партнерів

Новини партнерів