Джен Псакі залишає посаду прессекретаря Білого дому: хто стане новою речницею Байдена та що про неї відомо

Джен Псакі залишає посаду прессекретаря Білого дому: хто стане новою речницею Байдена та що про неї відомо

Джен Псакі, яка нині виконує обов'язки прессекретарки Білого дому, залишить посаду 13 травня.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомив президент США Джо Байден. Новою речницею Білого дому стане Карін Жан-П'єр, яка зараз обіймає посаду помічниці президента та заступниці Псакі.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Я з гордістю повідомляю, що Карін Жан-П’єр буде наступним прес-секретарем Білого дому. Карін не тільки має досвід, талант і порядність, необхідні для цієї непростої роботи, але вона й надалі вестиме шлях у спілкуванні про роботу адміністрації Байдена-Харріса від імені американського народу. Ми з Джилл давно знаємо і поважаємо Карін, і вона буде сильним голосом, який виступатиме за мене та цю адміністрацію", - сказав Байден, вітаючи Жан-П'єр з новопризначенням.

Американський лідер подякував Псакі за самовіддану службу країні та за те, що вона "підняла планку, прямо і правдиво спілкувалася з американським народом і зберегла почуття гумору при цьому".

"Джен Псакі встановила стандарт для повернення порядності, поваги та пристойності в кімнату брифінгу Білого дому. Я хочу подякувати Джен за те, що вона підняла планку, прямо і правдиво спілкувалася з американським народом і зберегла почуття гумору при цьому. Я дякую Джен за її службу країні і бажаю їй всього найкращого, коли вона рухається вперед", - висловив вдячність Байден.

Що відомо про нову речницю Байдена

Як повідомляє Білий дім, Карін Жан-П'єр зараз є головною заступницею прессекретарки та заступницею помічника президента. Карін є багаторічною радницею президента Байдена, працюючи на керівних посадах з комунікацій та політичних питань в адміністрації Байдена, кампанії Байдена, а також тодішнього віцепрезидента Байдена в адміністрації Обами.

До участі в кампанії вона працювала на посаді директорки зі зв'язків з громадськістю MoveOn.org і політичної аналітикині NBC і MSNBC. Жан-П’єр обіймала посаду регіональної політичної директорки Управління з політичних питань Білого дому під час адміністрації Обами-Байдена та була заступницею директора під час передвиборної кампанії президента Обами у 2012 році. Вона була південно-східною регіональною політичною директоркою кампанії президента Обами в 2008 році, заступницею керівника кампанії Мартіна О'Меллі на посаду президента, менеджеркою кампанії для Ініціативи репродуктивної свободи ACLU, а також заступницею керівника апарату та директоркою із законодавчих і бюджетних питань для двох членів міської ради Нью-Йорка.

Раніше вона працювала в Центрі спільноти та корпоративної етики, спонукаючи великі компанії змінити свою бізнес-практику, і є автором публікацій. Жан-П'єр народилася на Мартініці та виросла у Нью-Йорку. Вона закінчила Колумбійський університет.

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