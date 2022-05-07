Джилл Байден зустрілась з українськими біженцями в Бухаресті (відео)

5 травня перша леді США Джилл Байден вирушила до Румунії та Словаччини, де вона зустрінеться з українськими біженцями. Її візит триватиме 4 дні.

Перша леді США Джилл Байден у супроводі першої леді Румунії Кармен Йоханніс в суботу вранці відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми.

Про це пише CNN.

"Це було так емоційно, чи не так? Я думаю, що українці дійсно знають, що ми разом з ними", - сказала Байден журналістам після зустрічі.

Перша леді США подякувала уряду Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

Джилл Байден також оприлюднила відео зустрічі з українськими дітьми у Twitter.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Нагадаємо, Джилл Байден зустрілася з військовими у Румунії, а також виступила на брифінгу на підтримку України.

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