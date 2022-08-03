Джина геополітики випущено з пляшки: чи буде Азербайджан відбивати свої території

Проблеми у Нагорному Карабаху нарастають таким чином, що воєнна сила повертається до Азербайджану.

Військовий експерт Петро Черник у інтерв'ю кореспонденту ТСН.ua розповів про загострення конфлікту.

"Проблеми у Нагорному Карабаху нарастають таким чином, що джин геополітики випущений з пляшки, і воєнна сила, на жаль, повертається у реалії життя, як головний інструмент вирішення геополітичних, і особливо, міжнародних проблем такого характеру, що наразі є в Азербайджані", - зазначив експерт.

На його думку, конфлікт, що зараз відбувся, є свідченням того, що Азербайджан налаштований серйозно і буде "відбивати свої території".

"Чи переросте це у велику війну?.. На мій погляд, поки що ні. Говорити, що буде така війна, як у 2020 році, зарано. Азербайджанці засвоїли уроки і запровадять тактику малих кроків. Для них це найвірніша тактика. Зрештою, і для нас - у російсько-українській війні", - додав Черник.

Нагадаємо, диктатор Путін провів телефонну розмову із прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Російське міноборони звинуватило Азербайджан у порушенні режиму тиші в Нагірному Карабаху.

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