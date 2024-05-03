Джо Байден назвав союзників США Індію та Японію ксенофобами: що сталося

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Японію та Індію ксенофобськими державами, які разом із Росією та Китаєм "не хочуть іммігрантів". У Білому домі заявляють, що президент Байден не мав на меті образити жодну з країн.

Про це пише OBOZ.UA

Заява американського президента пролунала на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію Байдена. Зокрема, американський лідер сказав, що вибори в США цього листопада присвячені "свободі, Америці та демократії".

"Ми раді іммігрантам. Подумайте про це. Чому Китай так сильно гальмує економічно? Чому Японія має проблеми, чому (проблеми є) у Росії і чому у Індії? Тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів", – сказав Байден буквально.

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Лише через декілька тижнів тому президент США під час візиту прем’єра Японії Фуміо Кісіди назвав американо-японський альянс непорушним. Індія, як стверджують у Держдепі, також є ключовим партнером США.

Радник Байдена з національної безпеки Джон Кірбі спробував захистити свого президента.

"Наші союзники та партнери добре знають, як президент Байден цінує їх, їхню дружбу та співпрацю. Вони розуміють, наскільки він цілковито відданий ідеї альянсів і партнерства", – заявив Кірбі, додав, що президент лише "висловив ширшу точку зору щодо імміграційної політики США".

У американських масмедіа припускають, що пан Байден просто у силу свого віка не хоче змінювати риторику, до якої звик. Він неодноразово називав ксенофобом колишнього президента США Дональда Трампа під час своєї передвиборчої кампанії 2020 року.

Нагадаємо, на днях Байден заявив, що візьме участь у дебатах з Трампом.

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