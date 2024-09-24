Джо Байден відвідає Німеччину в жовтні: стала відома мета візиту

Менш ніж за місяць до виборів президента США Джо Байден відвідає Німеччину з 10 по 12 жовтня.

Про це повідомив SPIEGEL з посиланням на урядові кола Берліна. Першою про це повідомила Tagesspiegel.

Відповідно, поліція Берліна вже мала б готуватися до приїзду високого гостя. За даними Tagesspiegel, планування у берлінській поліції вже йде повним ходом. Поступово уточнюються спеціальні зміни та режими служби. Це був би другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді. Проте перший справжній державний візит. Джо Байден здійснив свій перший візит як президент у 2022 році на саміті G7 в Ельмау, Баварія.

Також читайте Ми не можемо втомитися та відмовитися від підтримки України: Байден в ООН зробив важливу заяву

За інформацією SPIEGEL, федеральний уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, поки Байден перебуватиме у країні. Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України. Зазначається, що Байден також планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

У середині липня 81-річний Байден, на подив багатьох, оголосив про завершення своєї виборчої кампанії в США. Його віце-президент обійняв найвищу посаду, тому демократи тепер балотуються з 59-річною Камалою Гарріс. Кандидатом у президенти від Республіканської партії є Дональд Трамп, який правив у Білому домі з 2017 по 2021 рік. Останнім часом дані опитування виросли на користь Харріс.