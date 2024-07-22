Джо Байден вийшов із президентських перегонів у США: жорстка реакція Трампа

Дональд Трамп назвав Байдена "найгіршим президентом країни".
Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко відреагуваа на вихід Джо Байдена з перегонів у президентських виборах та накинувся на нього зі звинуваченнями, назвавши "найгіршим президентом країни".
Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.
Кандидат від Республіканської партії цинічно заявив, що "шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти". За його словами "він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу".
"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів", – звинуватив він очільника Білого дому.
Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів, але виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.
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