Джо Байден вийшов із президентських перегонів у США: жорстка реакція Трампа

Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко відреагуваа на вихід Джо Байдена з перегонів у президентських виборах та накинувся на нього зі звинуваченнями, назвавши "найгіршим президентом країни".

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Кандидат від Республіканської партії цинічно заявив, що "шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти". За його словами "він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу".

"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів", – звинуватив він очільника Білого дому.

Новини ТСН онлайн 12:00 18 липня. Наслідки нічної атаки, хвороба Байдена і енергетики ще менше

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів, але виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.