Джон Бон Джові захворів на коронавірус: як почувається відомий музикант

Джон Бон Джові захворів на коронавірус: як почувається відомий музикант

Співак повністю вакцинований.

Засновник популярної американської рок-групи "Bon Jovi" Джон Бон Джові зліг із коронавірусом.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 листопада.

Недугу у нього виявили перед самісіньким концертом. Рок-музикант мав виступати у Майямі. Перед виходом на сцену уся група здала експрес-тести. І у 59-річного співака результат виявився позитивним. Тож виступ довелося скасувати.

Бон Джові повністю вакцинований, й саме тому, переконаний, хвороба протікає легко. Каже, почувається добре. Але на прохання лікарів, дотримується постільного режиму й береже сили.

Новини світу: Джон Бон Джові захворів на коронавірус

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