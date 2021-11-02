Джон Бон Джові захворів на коронавірус: як почувається відомий музикант

Співак повністю вакцинований.
Засновник популярної американської рок-групи "Bon Jovi" Джон Бон Джові зліг із коронавірусом.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 2 листопада.
Недугу у нього виявили перед самісіньким концертом. Рок-музикант мав виступати у Майямі. Перед виходом на сцену уся група здала експрес-тести. І у 59-річного співака результат виявився позитивним. Тож виступ довелося скасувати.
Бон Джові повністю вакцинований, й саме тому, переконаний, хвороба протікає легко. Каже, почувається добре. Але на прохання лікарів, дотримується постільного режиму й береже сили.