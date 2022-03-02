Джонсон: 38 країн передали до Міжнародного кримінального суду інформацію про жахливі дії РФ в Україні

Джонсон: 38 країн передали до Міжнародного кримінального суду інформацію про жахливі дії РФ в Україні

Прем’єр Британії наголосив, що такі дії не можуть залишитись безкарними.

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що інформацію про злочини Росії в Україні 38 країн передали до Міжнародного кримінального суду.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Нам абсолютно зрозуміло, що Путін не може робити такі жахливі речі безкарно", — написав Джонсон.