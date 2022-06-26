Джонсон - Макрону: "Будь-які спроби врегулювати конфлікт дадуть Путіну ліцензію на маніпулювання"

Лідери країн домовилися активізувати військову підтримку Україні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту "Великої сімки" обговорили війну Росії проти України.
Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
"Будь-які спроби врегулювати конфлікт в Україні зараз приведуть лише до тривалої нестабільності і дадуть російському диктатору Володимиру Путіну ліцензію на маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками в майбутньому", - під час перемовин підкреслив британський прем'єр.
Лідери погодилися, що зараз критичний момент для перебігу конфлікту, і є можливість переломити хід війни. І Джонсон, і Макрон підкреслили необхідність підтримки України для зміцнення її позицій як у війні, так і в будь-яких майбутніх переговорах.
При цьому французький лідер високо оцінив поточну військову підтримку, що надається прем'єр-міністром Україні, і чиновники домовилися активізувати цю роботу.
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