Джонсон обговорить з лідерами НАТО та ЄС запровадження більш жорстких санкцій проти Росії

Джонсон обговорить з лідерами НАТО та ЄС запровадження більш жорстких санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорить посилення санкцій проти Росії з президентом США Джо Байденом та іншими світовими лідерами.

Очільник британського уряду 19 квітня збирається обговорити зі світовими лідерами, зокрема НАТО та ЄС, подальшу підтримку України та санкції проти Росії.

Про це пише Reuters з посиланням на речника Джонсона.

Зазначається, що до наради приєднаються лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Румунії, Японії, НАТО та Європейської комісії.

За словами речника Джонсона, війна в Україні може затягнутися, адже Росія намагатиметься використати перевагу своєї кількості.

"Наступним етапом війни, ймовірно, буде конфлікт на виснаження, який може тривати кілька місяців. Росія прагне використати перевагу своєї кількості військ, але Україна вже показала, що це навряд чи буде вирішальним саме по собі", — сказав прессекретар британського прем’єр-міністра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нараду, на якій виступить Джонсон, скликають президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон. Вона пройде 19 квітня за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Шарля Мішеля.

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