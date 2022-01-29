Джонсон планує невдовзі відвідати Україну через подальшу російську агресію - The Guardian

Також Джонсон має намір розглянути варіанти стримування російської агресії проти України.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує наступного тижня відвідати Україну на тлі військової напруженості РФ біля наших кордонів.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на представника в уряді.
"Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні", - повідомив представник Даунінг-стріт.
Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО.
Нагадаємо, як пишуть британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт, Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.
Крім того, деякі ЗМІ Великої Британії стверджують, що Лондон планує запровадити додаткові санкції проти стратегічних та фінансових інтересів РФ.
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