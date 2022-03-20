Джонсон поговорив із Зеленським та розповів йому про власні плани щодо допомоги Україні

Джонсон поговорив із Зеленським та розповів йому про власні плани щодо допомоги Україні

Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, наголосив Джонсон.

У неділю, 20 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив написав на своїй сторінці у Twitter.

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Британський прем'єр у розмові розповів Зеленському, як він буде просувати інтересів України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня, аби закінчити війну.

"Я говорив з президентом України сьогодні вдень, щоб пояснити, як я буду працювати над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться у повідомленні британського прем'єра.

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