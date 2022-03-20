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Джонсон поговорив із Зеленським та розповів йому про власні плани щодо допомоги Україні

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24к
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Джонсон поговорив із Зеленським та розповів йому про власні плани щодо допомоги Україні

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, наголосив Джонсон.

У неділю, 20 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським. 

Про це він повідомив написав на своїй сторінці у Twitter.

Британський прем'єр у розмові розповів Зеленському, як він буде просувати інтересів України на зустрічах НАТО та G7 наступного тижня, аби закінчити війну. 

"Я говорив з президентом України сьогодні вдень, щоб пояснити, як я буду працювати над просуванням інтересів України на зустрічах НАТО та G7 цього тижня. Велика Британія продовжуватиме посилювати військову, економічну та дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту", - йдеться у повідомленні британського прем'єра.

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