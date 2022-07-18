Джонсон показав відео свого польоту на винищувачі та порівняв його зі своїм прем'єрством

На Даунінг-стріт опублікували кадри з Джонсоном за кермом винищувача.

Очільник британського уряду Борис Джонсон зняв відео у кабіні винищувача та порівняв свою відставку з посади лідера Консервативної партії з польотом літака Typhoon.

Як повідомляє Sky News, відео було знято на мобільний телефон під час навчань у Фарнборо Військово-повітряних сил (ВПС) Британії щодо дозаправляння у польоті.

На кадрах видно, що неподалік винищувача, в якому летить Джонсон, у повітрі заправляється ще один літак.

Як зазначає Sky News, після польоту Джонсон поділився враженнями від маневрів і порівняв їх зі своїм керівництвом Консервативною партією та прем'єрством.

"Після трьох щасливих років у кабіні, виконуючи кілька досить складних, якщо не дивовижних подвигів, я збираюся безперешкодно передати керування комусь іншому", - зазначив він.

The prime minister has been given a demonstration flight in a Typhoon fighter jet.



While visiting RAF Coningsby in Lincolnshire, Boris Johnson was also given a tour of the base.https://t.co/7tjC6UkQ43 pic.twitter.com/xHmT9WuGWK — Sky News (@SkyNews) July 18, 2022

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він буде виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового голови уряду. Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Наразі на посаду прем'єра Великої Британії та лідера Консерваторів претендують 8 кандидатів.

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