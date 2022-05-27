Джонсон створює новий "Євросоюз" і вже запросив до нього Україну – ЗМІ

Джонсон створює новий "Євросоюз" і вже запросив до нього Україну – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже понад місяць працює над ідеєю створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою Євросоюзу. Політик запропонував президентові Володимирові Зеленському, щоб Україна теж долучилася до цього альянсу.

Модель Європейської співдружності, яку прагне створити Джонсон, визначала б Велику Британію як лідера та, окрім України, включала б Польщу, Естонію, Латвію, Литву та, можливо, згодом і Туреччину.

Про це пише італійське видання Corriere Della Sera з посиланням на джерела.

"Лондонський прем'єр пропонує нову систему політичного, економічного та військового альянсу – альтернативу Європейському Союзу – яка збере країни, об'єднані недовірою до Брюсселя, а також до відповіді Німеччини на військову агресію Росії", – йдеться у статті видання.

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Там додали, що британський прем’єр пропонує союз держав, які ревно ставляться до свого національного суверенітету, економічно ліберальні та сповнені рішучості протистояти військовій загрозі з боку Росії.

Над цією ініціативою Джонсон працює понад місяць, розповіли джерела, що побували напередодні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Свою ідею прем'єр Британії вперше представив президентові України під час зустрічі в Києві 9 квітня. За даними видання, після візиту Джонсона відповідні переговори продовжились і Британія дедалі наполегливіше та детальніше заохочувала Україну до ініціативи.

Згідно з повідомленням, українська влада наразі ще не зайняла жодної позиції щодо ініціативи, але й не відкинула її. Ймовірно, Зеленський чекає на саміт ЄС 23 червня, коли лідерам країн-членів буде запропоновано вирішити, чи надавати Україні статус кандидата.

Автори статті зазначають – не факт, що рішення ЄС буде таким, на яке сподівається Україна. На думку деяких переговірників, ймовірно, лідери ЄС обмежаться туманною заявою про наявність в України "європейської перспективи". В такому разі Зеленський може серйозніше поставитися до альтернативної пропозиції Джонсона.

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Видання також не виключило, що чутки про ці контакти поширюються зараз задля тиску на лідерів ЄС напередодні саміту в червні.

Автори статті також вказали, що Лондон не має можливостей Євросоюзу для фінансової підтримки Києва.

Також невідомо, як до ініціативи Британії поставляться Польща або країни Балтії, адже це може скомпрометувати їхні відносини з Брюсселем.

Нагадаємо, Греція та Кіпр виступили проти прискореного вступу України до ЄС.

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