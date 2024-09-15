Джонсон та п’ять ексміністрів оборони Британії просять дозволити Україні бити по Росії

Стармер прилетів до Вашингтона для переговорів із президентом Байденом у п’ятницю.

Експрем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та п’ять колишніх міністрів оборони країни закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по Росії, навіть без підтримки США.

Про це пише британське видання The Sunday Times.

Як наголосив Уоллес, якщо не вжити заходів зараз, Велика Британія буде "умиротворювати" Кремль. Тоді як Борис Джонсон додав, що "немає жодних підстав для зволікання".

"Стармер прилетів до Вашингтона для переговорів із президентом Байденом у п’ятницю, щоб обговорити звернення президента Зеленського щодо дозволу на використання ракет британського виробництва",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переговори в Білому домі, які тривали 90 хвилин, були "дуже відкритими" щодо "вибору, який стоїть перед нами".

"Але Байден і його команда дали зрозуміти, що вони хочуть почекати, поки Зеленський не представить свій "план перемоги", - додали в повідомленнні.

Додамо, вже цього місяця Сполучені Штати Америки та Велика Британія можуть зняти обмеження з України для ударів по території Росії далекобійною зброєю.

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