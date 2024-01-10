Джонсон відповів, чи дійсно відмовляв Зеленського від переговорів з РФ навесні 2022-го

Він назвав такі звинувачення "нісенітницею та російською пропагандою".

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув звинувачення Москви в тому, що нібито він у перші місяці повномасштабного вторгнення рекомендував президенту Володимиру Зеленському продовжувати війну.

Про це пише The Times.

Він назвав такі звинувачення "нісенітницею та російською пропагандою".

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У видання нагадали, що коли Джонсон зустрівся з президентом Зеленським у Києві у квітні 2022 року, він був одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну від початку російського вторгнення.

"У Києві Джонсона хвалили за його хоробрість і підтримку українського народу. Повернувшись додому, його критики припустили, що прем’єр-міністр, мабуть, радів можливості відвернути увагу від політичних скандалів, які зрештою призвели до його падіння", – йдеться у статті.

Однак тепере у Росії кремлівські пропагандити візит Джонсона в Україну зображують як щось набагато зловісніше: втручання, яке нібито зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою.

Недавно РФ звинуватила Джонсона у тому, що він нібито виступив проти угоди, за якою Росія виведе війська в обмін на те, що Київ відмовиться від НАТО та прийме нейтралітет.

"Джонсон заборонив Києву підписувати мирну угоду з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року та вимагав продовження бойових дій проти Росії", – заявляла скандальна речниця російського МЗС Марія Захарова наприкінці 2023 року.

Натомість Джонсон запевнив, що не має відношення до зриву мирних переговорів навесні 2022 року. Водночас тоді він пообіцяв Зеленському всебічну підтримку. Політик визнав, що був "стурбований тим, якою може бути будь-яка потенційна угода з Росією".

“Я трохи хвилювався на цьому етапі. Я навіть не міг зрозуміти, якою може бути угода, і я думав, що будь-яка угода з Путіним буде досить жахливою”, − сказав він журналістам.

The Times зауважує, що звинувачення Москви були заохочені заявою лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який заявив, що Борис Джонсон порадив Україні нічого не підписувати та "просто воювати".

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що "вони були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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