"Правда така ж лиса, як сам Путін": Джонсон відповів на звинувачення господаря Кремля

Колишній британський прем'єр назвав "безглуздим" припущення президента РФ про те, що начебто саме він “переконав українців воювати”.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відповів на звинувачення президента Російської Федерації Володимира Путіна у тому, що він начебто зірвав російсько-українські домовленості у Стамбулі в березні 2022 року. Таку заяву господар Кремля зробив у недавньому інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Цій розмові колишній очільник британського уряду присвятив свою колонку для Daily Mail.

Оцінюючи низький фаховий рівень Карлсона як журналіста, Джонсон, зокрема, зауважив, що той “не заперечував безглузде припущення про те, що навесні 2022 року уряд Великої Британії переконав українців воювати, а не здатися на ласку Путіна”.

"Як підтвердить кожен член українського уряду, починаючи від Зеленського, ніхто не міг зупинити тих левиносердних українців у боротьбі за свою країну - і ніщо не зупинить", - наголосив Джонсон.

Карлсон став “каналізаційною трубою”

Колишній прем’єр зауважив, що Такер Карлсон не ставив Путіну складних запитань, порівнявши його роль в інтерв’ю з каналізаційною трубою, через яку господар Кремля розпорошував своє послання на Америку.

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“Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних українських мирних жителів. Він не звинувачував його в катуваннях, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків - усе це йому було абсолютно непотрібним. Він навіть жодного разу не намагався перекрити потік брехні від Путіна", - зазначив Джонсон.

Чим Путін подібний до Гітлера

Британський експрем’єр також порівняв Такера Карлсона із американським журналістом німецького походження фон Вігандом, який під час Другої світової війни в окупованій Франції зробив позитивне інтерв’ю з Гітлером, в якому фюрер нацистів виклав “свою безперервну історичну мудрість”.

“Йдеться про Європу, а не про Америку, сказав Гітлер. Американцям нема чого боятися нацистської Німеччини і немає причин втручатися. За його словами, він не особливо хотів підкорювати Париж; він навіть не хотів вести війну на європейському континенті. Він просто хотів відстояти давні права німецькомовних народів. Це звучить знайомо?” - навів показову аналогію Борис Джонсон.

Експрем’єр Британії заявив, що насправді "правда така ж лиса, як сам Путін". За його словами, російський президент “вирішив вторгнутися в суверенну та незалежну європейську країну — без жодного виправдання, окрім свого зарозумілого бажання розтрощити цю країну та відновити Радянський Союз”.

“Як і Гітлер, він, звичайно, бреше про свої майбутні наміри. Адже він відверто збрехав про свій намір вторгнутися в Україну. Він сказав світові, він сказав мені особисто, що він не збирається вторгатися в Україну, лише за кілька тижнів до того, як віддав наказ про введення танків”, - нагадав він.

За словами Джонсона, Путін найбільше сподівався продемонструвати своїм інтерв’ю, що він обов’язково переможе.

“Він не більш непереможний, ніж Адольф Гітлер; насправді, він обов'язково програє”, - підсумував колишній британський прем’єр.

Нагадаємо, у двогодинному інтерв'ю колишньому ведучому американського телеканалу Fox News Такеру Карлсону Володимир Путін дуже часто згадував про Німеччину. Крім виправдання зовнішньої політики Гітлера, якого диктатор згадав 16 разів, він міркував і про сучасність.

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