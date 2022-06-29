Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через можливу присутність Путіна і пояснив чому

Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через можливу присутність Путіна і пояснив чому

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського диктатора Володимира Путіна "ізгоєм", але закликав партнерів G20 не бойкотувати саміт, якщо очільник Кремля туди все ж таки приїде.

Однак британський прем'єр буде дуже здивований, якщо Путін відвідає саміт "Великої двадцятки", який запланований на листопада 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Джонсон пояснив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю. "Якщо ви залишаєте щось на кшталт G-20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.

"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - висловив невпевненість у приїзді Путіна Джонсон.

Варто зазначити, п резидент Індонезії Джоко Відодо, чия країна головує у групі, запросив на зустріч G20 і Путіна, і президента України Володимира Зеленського. У Кремлі вже відреагували на заяву та повідомили, що Путін отримав запрошення і відповів на нього позитивно.

Тим часом італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.

Це війна за право диктувати умови у Європі – виступ Володимира Зеленського на саміті НАТО

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