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Джонсоне, повернися! Більшість британський консерваторів хотіли б змінити чинну прем’єрку — опитування

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Джонсоне, повернися! Більшість британський консерваторів хотіли б змінити чинну прем’єрку — опитування

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Опитування серед членів Консервативної партії Британії показує, що Ліз Трасс втратила підтримку серед однопартійців, а фаворитом серед претендентів на її місце виявився експрем’єр Борис Джонсон.

Усього через шість тижнів після виборів голови Консервативної партії Великої Британії і водночас прем’єр-міністра країни Ліз Трасс втратила підтримку однопартійців. Більшість консерваторів охоче повернули б на її місце Бориса Джонсона, який не так давно подав у відставку.

Про це повідомляє Sky News. 

Опитування YouGov серед членів правлячої Консервативної партії Британії показує, що якби вибори відбулися зараз, то конкурент чинної прем’єрки Ріші Сунак отримав би 55% голосів. Підтримка Ліз Трасс становить лише 25% голосів. 

Згідно з опитуванням, 55% торі хочуть, щоб Трасс покинула посаду зараз, і лише 38% вважають, що очільниця уряду має залишитися. 

Більшість консерваторів (63%) хотіли б, щоб колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон, який був змушений піти у відставку після внутрішнього бунту в партії, повернувся на посаду глави уряду. 

Іншими можливими замінами Ліз Трасс називають нинішнього міністра фінансів і давнього суперника Джонсона Джеремі Ханта та кандидата, який посів третє місце на минулих виборах Пенні Мордаунта.

Опитування було проведено в той день, коли канцлер Хант оголосив про те, що уряд скасовує невдале зниження податків, яке кинуло економіку Великої Британії в хаос .

Нагадаємо, британська прем’єрка вибачилася за "помилки", але запевнила, що буде очолювати Консервативну партію на наступних загальних виборах.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
174
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