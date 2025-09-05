- Дата публікації
Джо Байдена прооперували, видаливши ракове ураження
Експрезидентові провели операцію за методом Мооса. Це процедура, яка використовується для видалення ракових уражень шкіри.
Колишній президент США Джо Байден переніс хірургічне втручання з видалення ракових уражень шкіри. Коли саме відбулася операція Байдена — невідомо.
Про це у п’ятницю, 5 вересня, повідомляє Newsweek.
Демократу провели процедуру за методом Мооса — лікарі зрізали один за одним тонкі шари шкіри і перевіряли їх на присутність ракових клітин, поки результат тесту не був негативним. Через це на чолі Байден залишився помітний шрам — на зміни у зовнішності колишнього президента звернули увагу ЗМІ.
У травні Байден оголосив, що бореться з раком простати, який дав ускладнення в кістки. Ще до свого президентського терміну він також мав проблеми з немеланомним раком шкіри, а вже в роки перебування в Овальному кабінеті переніс видалення ракового утворення на грудях.
Онколог Езекіель Емануель в інтерв’ю газеті Washington Post заявив, що агресивна форма раку простати у Джо Байдена могла розвиватися від початку його президентського терміну 2021 року.
Дональд Трамп висловив підтримку Байдену після діагнозу агресивного раку простати і здивувався, що діагноз був прихований від громадськості так довго.