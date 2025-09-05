Джо Байдена прооперували, видаливши ракове ураження

Джо Байден / © Associated Press

Колишній президент США Джо Байден переніс хірургічне втручання з видалення ракових уражень шкіри. Коли саме відбулася операція Байдена — невідомо.

Про це у п’ятницю, 5 вересня, повідомляє Newsweek.

Демократу провели процедуру за методом Мооса — лікарі зрізали один за одним тонкі шари шкіри і перевіряли їх на присутність ракових клітин, поки результат тесту не був негативним. Через це на чолі Байден залишився помітний шрам — на зміни у зовнішності колишнього президента звернули увагу ЗМІ.

У травні Байден оголосив, що бореться з раком простати, який дав ускладнення в кістки. Ще до свого президентського терміну він також мав проблеми з немеланомним раком шкіри, а вже в роки перебування в Овальному кабінеті переніс видалення ракового утворення на грудях.

Онколог Езекіель Емануель в інтерв’ю газеті Washington Post заявив, що агресивна форма раку простати у Джо Байдена могла розвиватися від початку його президентського терміну 2021 року.

Дональд Трамп висловив підтримку Байдену після діагнозу агресивного раку простати і здивувався, що діагноз був прихований від громадськості так довго.