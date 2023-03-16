“Дзвінок Путіну” та “поза папуги”: у звіті ООН описали тортури, до яких вдавалися російські окупанти

Під час вторгнення в Україну Росія скоїла широкий спектр воєнних злочинів, включаючи навмисні вбивства, систематичні тортури та депортацію дітей.

Про це йдеться в опублікованому у четвер, 16 березня, звіті слідчого органу, уповноваженого ООН, передає The Guardian.

Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України встановила, що російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями та не вживали заходів для захисту українського населення.

Комісія назвала потенційними злочинами проти людяності неодноразові напади на українську інфраструктуру, які залишили сотні тисяч людей без тепла та електрики в найхолодніші місяці.

У доповіді також описано "систематичне та широко поширене" застосування тортур у багатьох регіонах під російською окупацією, а також наведено подробиці методів тортур, які використовувалися в російських слідчих ізоляторах. Зокрема, жертв мордували електричним струмом за допомогою військового телефону – вид тортур, відомий як “дзвінок Путіну” або підвішували до стелі в “позі папуги”.

Звіт, заснований на більш ніж 500 інтерв’ю, а також супутникових знімках і відвідуваннях місць ув’язнення та могил, надійшов у той момент, коли очікується, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі домагатиметься арешту російських чиновників за примусову депортацію дітей з України та націлювання на цивільну інфраструктуру.

Автори звіту також відзначили «невелику кількість» очевидних порушень з боку українських сил, у тому числі одне, яке, за їхніми словами, перебуває під кримінальним розслідуванням українською владою. Проте переважна більшість доповіді зосереджена на звинуваченнях проти Росії.

Росія заперечує скоєння звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента США дійшли висновку, що Росія скоїла "злочини проти людяності" протягом року своєї війни проти України.

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