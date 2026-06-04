"Телефонує мені о другій ночі": Рубіо поскаржився на "нелюдський" графік роботи Трампа

Марко Рубіо і Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп може зателефонувати до підлеглих у справах о другій ночі чи навіть о п’ятій ранку.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на засіданні комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу.

Конгресмен Тед Лью запитав Рубіо, чи засинав Дональд Трамп на важливих зустрічах, натякаючи на відео у соцмережах, де видно, як президент США нібито задрімав.

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«Це брехня. Я ніколи не бачив, щоб він засинав. Навпаки, він (Трамп — Ред.) не спить, що є великою проблемою, бо він телефонує мені о другій ночі, о п’ятій ранку. І, знаєте, я люблю трохи поспати», — відповів Рубіо.

У відповідь сенатор попросив увімкнути відео, де Трамп спить під час промови Рубіо.

Сам держсекретар розлютився, побачивши ці кадри.

«Я навіть не знаю, як на це відповісти, окрім як сказати вам, що це абсурд і нісенітниця. Не вірю, що ми на засіданні Комітету закордонних справ у важливий час для Америки продовжуємо брехати», — сказав Рубіо.

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Він заявив, що Штати дійсно мали президента з когнітивними порушеннями, натякаючи на Байдена:

«Я запевняю вас, що це не президент, який спить чи страждає на якісь когнітивні порушення… Насправді він неймовірно активний, у багатьох випадках набагато активніший, ніж набагато молодші люди, які його оточують. Це факти».

Рубіо додав, що Трамп працює без перерви та спить дуже мало. «Я розмовляю з ним у будь-який час дня та ночі. Він працює у нелюдському режимі», — наголосив держсекретар.

Нагадаємо, конгресмен Білл Кітінг розкритикував держсекретаря США Марко Рубіо через те, що у своїй вступній промові той не згадав Україну серед міжнародних пріоритетів Вашингтона.

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