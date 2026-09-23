Репер Джиган / © Mash

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Російський репер одеського походження Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) перетворив власний дім у Підмосков’ї на справжню катувальню, влаштувавши стрілянину по власних охороні та персоналу. Понад десять годин артист тероризував персонал і тримав людей у заручниках, тоді як його малолітні діти ховалися від жаху в шафах.

Про це повідомили російські телеграм-канали.

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Інцидент стався ще у ніч проти 4 липня в котеджному селищі «Шато Соверен». Джиган, за даними очевидців, перебував у нетверезому стані та вважав, що оточення налаштоване проти нього. Артист звинувачував персонал у зраді, витоку інформації, націоналізмі та інших речах, після чого взяв до рук карабін «Сайга-9».

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Одного з охоронців, як стверджується, Джиган змусив зізнатися у нібито зґвалтуванні дітей. Після цього він дав чоловікові п’ять секунд, щоб той спробував утекти, і відкрив вогонь. Репер поцілив охоронцю в руку та ногу, а згодом, за словами очевидців, почав стріляти і в інших працівників.

Джиган з карабіном / © російські телеграм-канали

Поранення, якого міг завдати Джиган комусь із персоналу / © російські телеграм-канали

За даними пабліків, після початку стрілянини артист ще близько десяти годин не дозволяв персоналу залишати будинок. У цей час його діти також перебували всередині. Вони ховалися у шафах і повідомляли матері, Оксані Самойловій, про те, що відбувається. На той момент вона перебувала в Італії.

Почувши постріли, сусіди викликали поліцію та охорону котеджного селища. До будинку також приїхали друзі артиста, однак Джиган бив усіх, хто намагався його заспокоїти.

Місцеві жителі стверджують, що співробітники охорони селища не наважувалися заходити всередину без зброї.

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Дата публікації 10:00, 23.09.26 Кількість переглядів 567 Репер Джиган влаштував стрілянину по своїх персоналу та охороні в Підмосков'ї

Як пишуть телеграм-канали, зрештою Джигана вдалося знешкодити спільними зусиллями. Після інциденту його відправили до ізраїльського реабілітаційного центру в Рішон-ле-Ціоні, де репер, за наведеними даними, досі проходить лікування. При цьому заяву до поліції через те, що сталося, ніхто не подав.

За інформацією телеграм-каналів, Джиган і раніше конфліктував із персоналом. Зокрема, він нібито міг звільняти працівників одним днем шляхом СМС без пояснення причин, принижувати їх і навіть погрожувати вбивством. Під час одного з таких епізодів артист звільнив улюблену няню своїх дітей, написавши їй «більше не приходити».

Колишній працівник знаменитості розповів, що репер нібито тримав обслуговувальний персонал у страху. За його словами, Джиган регулярно лаявся на працівників, кричав на них і згодом почав звільняти тих, хто потрапляв під гарячу руку. Найчастіше, як стверджується, такі ситуації виникали під час відряджень Самойлової, а після її повернення жінка вже не могла втрутитися.

За словами колишнього співробітника, дітей і дружину артист не чіпав, оскільки Самойлова чітко встановила межі щодо такого поводження. Водночас працівники, за твердженням ексспівробітника, були змушені терпіти поведінку роботодавця, мовчати та виконувати його вимоги. Працівники нібито побоювалися, що Джиган має їхні особисті дані та інформацію про їхні сім’ї.

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Також стверджується, що протягом останніх місяців репер почав погрожувати деяким співробітникам убивством.

Нагадаємо, Джиган, який від початку повномасштабної війни дотримувався мовчазної позиції та жив у Росії, 2024 року підтвердив отримання російського паспорта. Репер проголосував на президентських виборах за диктатора Володимира Путіна в консульстві РФ у Дубаї. Це сталося на тлі регулярних обстрілів його рідної Одеси російськими військами. Від січня 2023 року артист перебуває під санкціями України.

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