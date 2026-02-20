Джип з туристами пішов під лід на найбільшому озері планети: загинули 7 людей

Замерзле озеро Байкал / Ілюстративне зображення

Реклама

У п’ятницю, 20 лютого, на озері Байкал у російському Сибіру туристичний автобус із громадянами Китаю провалився під кригу, внаслідок чого загинуло семеро людей, і лише одному мандрівнику вдалося врятуватися.

Про це пише Independent.

Деталі смертельного інциденту

Інцидент стався під час поїздки замерзлими просторами найглибшого озера планети, коли крига раптово не витримала ваги транспортного засобу і проломилася. Зараз прокуратура вже відкрила кримінальне провадження, правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини трагедії.

Реклама

«Один турист зміг врятуватися, а пошуки інших тривають», — повідомила місцева влада.

Туристичний бум та небезпеки озера

Останніми роками Байкал став надзвичайно популярним місцем серед китайських мандрівників завдяки запровадженому безвізовому режиму. Взимку сюди масово приїжджають, щоб покататися на ковзанах чи лижах, адже крізь прозорий лід можна розгледіти глибину до 12 метрів.

Байкал є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та вміщує близько 20 відсотків усіх світових запасів прісної води. Водночас екологи попереджають, що унікальна екосистема озера, де мешкають тисячі видів тварин, перебуває під серйозною загрозою через промислове забруднення, браконьєрство та неконтрольований розвиток туризму.

Нагадаємо, в США найсмертоносніша за 45 років лавина забрала життя щонайменше 8 лижників. Рятувальна операція проходила в умовах нульової видимості та шквального вітру, а тіла загиблих досі лишаються на горі.